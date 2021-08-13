У Генті автомобілістів каратимуть за гучну музику, рев мотора або "вибухи" з глушника.

У Бельгії вперше дозволили конфіскувати автомобілі за шумове забруднення міста.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне розпорядження було прийнято муніципальною владою 260-тисячного Гента після червневих акцій протесту проти занадто галасливих автомобілів.

На цьому тлі в липні водіям заборонили голосно включати музику у своїх авто, або використовувати галасливі двигуни чи вихлопні труби.

Читайте такожЄвросоюз оштрафував найбільших автовиробників за шкідливі викидиНа порушників чекатиме не менш як 72 години адміністративного арешту, а також оплата рахунку за буксирування їхньої машини та зберігання її на штрафмайданчику.

За підсумками року після оцінки ефективності такого закону, його можуть або скасувати, або ввести на постійній підставі.

Чиновники поки не називають кількість вилучених автомобілів, але стверджують, що місцевих жителів таке обмеження влаштувало.

Про введення аналогічних заборон подумують і в інших нідерландських містах, зокрема Амстердамі, Утрехті, Роттердамі й Гаазі.

Варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров'я пов'язує шумове забруднення з низкою проблем зі здоров'ям, наприклад, втратою слуху, шумом у вухах, серцевими захворюваннями, порушенням сну і загальним роздратуванням.

Шкідливим вважається постійний шум, що перевищує 55 децибел. А для нормального сну необхідно дотримання шумового фону на рівні не більш ніж 30 децибел.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як саме постійний шум негативно впливає на організм людини.

Автор: Станислав Кожемякин