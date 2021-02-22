Гуркіт автомобілів і літаків може завдати шкоди не лише здоров'ю вух, а й серця.

В 2011 році найбільш завантажений аеропорт Німеччини у Франкфурті відкрив свою четверту злітно-посадкову смугу. Це розширення стало причиною для великих протестів. Впродовж кількох років демонстранти збиралися біля аеропорту кожен понеділок.

"Моє життя знищується. Кожного разу, коли я йду в свій сад, я чую або бачу літаки просто наді мною", - сказав один з учасників протесту в 2012 році.

Через нову злітну смугу десятки літаків почали літати над домом кардіолога з Університетського медичного центру в місті Майнц Томаса Мюнзеля, - пише The Atlantic.

"Я жив неподалік німецького автобану і поруч з коліями міської електрички. Шум літаків дратує найбільше", - сказав Мюнзель.

Читайте такожМайже у половини перехворілих COVID-19 у важкій формі виявлені проблеми з серцем - вченіВ 2009 році він прочитав звіт ВООЗ, в якому серцево-судинні захворювання пов'язували з шумом. Але доказів на той час було не багато. Переживаючи за власне здоров'я, в 2011 році німецький кардіолог почав досліджувати проблему. Гучний шум пов'язують з втратою слуху. Але гуркіт літаків й автомобілів завдає удару не тільки по вухах. Шум від трафіку був визначений як другий найголовніший стрес-фактор в містах, поступаючись лише забрудненню повітря. Впродовж попереднього десятиліття дедалі більша кількість дослідників виявили більш прямий зв'язок між шумом від повітряного й наземного транспорту з низкою серцево-судинних захворювань. Вчені почали вказувати на конкретні механізми, які за це відповідальні.

Докази впливу шуму на фізіологію "об'єднуються в більш чітку картинку проблеми", - сказав психіатр і епідеміолог Університету Пенсильванії й президент Міжнародної комісії з питань біологічного впливу шуму Матіас Баснер. Однак, за його словами, мало людей насправді знають про жорстокість так званого "мовчазного вбивці".

Згідно з деякими оцінками, приблизно третина американців регулярно страждають від нездорового рівня шуму, гучність якого зазвичай починаються на рівні 70-80 децибел. Для порівняння, нормальна розмова - це приблизно 60 децибел. Гучність гуркоту автомобіля чи вантажівки варіюється від 70 до 90 децибел. А сирени й літаки можуть досягати позначки в 120 децибел і вище.

Низка досліджень пов'язує хронічний вплив шуму довкілля з підвищеним рівнем серцево-судинних проблем. Люди, які живуть поруч з аеропортом у Франкфурті, наприклад, на 7% більше ризикують постраждати від інсульту, ніж ті, хто живе в таких же районах, але подалі від шуму літаків. Про це свідчить дослідження, опубліковане в медичному журналі Noise & Health. В ньому були проаналізовані дані більш ніж мільйона людей.

Читайте такожСерцевий напад: лікарі назвали чотири основні попереджувальні знакиАналіз приблизно 25 тисяч смертей від серцево-судинних захворювань за період між 2000 і 2015 роками серед людей, які жили поруч з аеропортом Цюріха, виявили значне підвищення смертності вночі після прольоту літаків. Особливо часто це ставалося з жінками. Про це команда вчених написала в звіті, опублікованому в European Heart Journal.

Вчені намагалися з'ясувати, які фізіологічні процеси стоять за тим, що шум завдає удар по серцево-судинній системі. Тож вони знайшли винуватця: радикальні зміни в ендотелії – внутрішній оболонці артерій й інших кров'яних судин. Його стан під дією шуму може перейти зі здорового до запаленого стану. І наслідки можуть бути серйозними.

Коли звук шуму досягає мозку, він активує дві важливі його ділянки: слухову, яка інтерпретує шум, і мигдалевидне тіло, яке керує емоційною реакцією. Коли шум стає гучнішим, особливо під час сну, мигдалевидне тіло активує реакцію на стрес. Навіть якщо людина спить і не знає про це.

Реакція спричиняє виділення в тілі гормонів, таких як адреналін і кортизол. Деякі артерії стискаються, інші розширюються. Кров'яний тиск зростає, а рівень цукру й жирів у крові підвищується, щоб м'язи могли ними скористатися. Каскад реакцій на стрес також провокує утворення шкідливих молекул, які спричиняють окислювальний стрес і запалення внутрішньої оболонки кров'яних судин. Це порушення в роботі ендотелію впливає на потік крові й впливає на низку інших процесів, які з часом можуть зробити свій внесок у появу серцево-судинних захворювань. Можуть з'явитися проблеми з кров'яним тиском, тромби в судинах, ожиріння й діабет.

Читайте такожФізична активність зменшує ризик смерті від інфаркту - дослідженняДослідження на мишах і людях показали, що ендотелій перестає працювати ефективно вже через кілька днів нічного шуму від літаків. Це означає, що шкідливий вплив загрожує не лише людям, які вже мають проблеми з серцем і метаболізмом. Мюнзель опублікував у журналі Basic Research in Cardiology в 2019 році результати власного дослідження. В них було зазначено, що навіть у здорових людей, яких просили спати під звуки руху потягів, виникали порушення роботи судин мало не одразу.

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Переклад: Лесь Димань