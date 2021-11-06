Участь у мітингу беруть кілька тисяч людей.

У Грузії біля руставської в'язниці, в якій утримується екс-президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, проходить акція протесту.

Як повідомляє Ехо Кавказу, протестну акцію проводить найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух". Головна вимога мітингу - перевести в приватну клініку Саакашвілі, який 37-й день продовжує голодування у в'язниці. Раніше голова ЄНД Ніка Мелія заявив, що їх протест буде "зростаючим і перманентним", а демонстранти "не розійдуться до тих пір, поки не врятують Саакашвілі", повідомляє агентство "Новини-Грузія".

Заходи безпеки у руставській в'язниці посилені. На місці мобілізовані спецпідрозділи і співробітники кримінальної поліції, встановлені огорожі. За вказівкою співробітників МВС, раніше організаторам довелося переносити сцену на нову локацію, трохи далі від стін пенітенціарної установи.

Участь у мітингу беруть кілька тисяч людей. Багато хто прийшов на акцію з державними прапорами, інші тримають плакати з написами "Свободу Міші" і червоні троянди – символ революції 2003 року. До протесту приєдналися громадські активісти, громадські діячі та політики, що представляють різні партії.

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У правлячій "Грузинській мрії" стверджують, що голодування Саакашвілі – це "фейк" і частина "деструктивного плану" опозиції. Напередодні глава Мін'юсту Раті Брегадзе заявив, що стан екс-президента задовільний, і всі його життєві параметри в нормі. За його словами, Саакашвілі вживає каші і натуральні соки, а також приймає медикаменти, виписані лікарями.

Коментуючи це, Саакашвілі звинуватив владу в спекуляціях і оголосив про посилення свого протесту. Він відмовився від усіх харчових добавок, рекомендованих лікарями.

За кілька годин до початку протестної акції в службі державної безпеки (СГБ) Грузії провели брифінг, заявивши, що Саакашвілі з в'язниці планує державний переворот і ряд серйозних провокацій з метою повалення влади. За версією відомства, в плани екс-президента входить блокування різних державних відомств в Тбілісі, перекриття доріг, а також вбивство одного з лідерів опозиції.

При цьому було зазначено, що до виконання задуманого прихильники Саакашвілі приступлять сьогодні ж.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

В даний час Саакашвілі утримують в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну клініку.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.

10 листопада має розпочатися судовий процес над Саакашвілі у справі про погром в телекомпанії "Імеді", і влада, виходячи із заходів безпеки, розглядає питання про те, щоб організувати суд в Руставській пенітенціарній установі.

Автор: Катерина Гірник