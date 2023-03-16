За даними розвідки, він вже вивозить озброєння з Сирії.

Росія намагається отримати зброю від Ірану та М'янми й вже вивозить озброєння з Сирії.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі інформаційного телемарафону. "Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів. Ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у Міністерство оборони, Служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб як можна більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - розповів Скібіцький.

За його словами, Іран поставляє Росії боєприпаси. Кремль намагається отримати й інші види озброєння, зокрема, нові типи безпілотників, а також балістичні ракети, проте Іран поки зайняв вичікувальну позицію. Сам Іран чекає від Росії новітнього озброєння, технологій атомної енергетики та ракетних програм.

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Стосовно Сирії представник розвідки зазначив, що режим Башара Асада зараз залежний від Росії, оскільки на території країни перебуває контингент РФ. "Що може дати Сирія взамін? Було багато інформації, що це можуть бути сирійські найманці, у великій кількості. На сьогоднішній день підтвердження, а тим паче перебування тисяч сирійців на території тимчасово окупованих районів нашої держави ми не помічаємо", - додав Скібіцький.

За словами представника ГУР, періодично з території Сирії російське озброєння переправляється в Росію.

Співпраця Росії з Іраном

Нагадаємо, що влітку минулого року стало відомо, що Іран продав до Росії свої дрони-камікадзе. Окупанти використовують їх для ударів по цивільній інфраструктурі України.

В Ірані довго заперечували передачу БПЛА, однак врешті визнали, що поставили дрони-камікадзе в Росію, але нібито ще до початку повномасштабної війни.

За даними ЦРУ, Іран передав РФ боєприпаси для артилерії та танків.Також ЗМІ писали, що Іран розглядає можливість передачі РФ балістичних ракет.

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