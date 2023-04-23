П'яного товариша на тілі прабабусі знайшов онук.

В тимчасово окупованому Криму 21-річний "козак" побив і зґвалтував 94-річну прабабусю свого кращого друга. Зараз його родина загрожує родичам потерпілої вбивством через заяву до поліції.

Як повідомляє російський Телеграм-канал Mash, Сергій родом із села Ізобільне. Днями він вирішив зустрітися з однокласником, щоб випити та згадати минуле. Товариш погодився, але уточнив, що буде вдома за годину, тому Сергій може почекати його вдома з прабабусею.

"Напідпитку чоловік прийшов у гості, роздягнувся, озвірів і накинувся на жінку похилого віку. Коли онук постраждалої приїхав, побачив свого сплячого друга на тілі прабабусі", - пише канал.

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Прокинувшись і зрозумівши, що накоїв, Сергій втік та сховався в машині. Поліція викурила його звідти і відвезла до відділення. Після цього батьки молодого козака пообіцяли вбити сім'ю потерпілої через те, що зіпсували життя синові.

Подібні інциденти

Російські окупанти не тільки скоюють звірства в Україні, але й у Росії. Нещодавно 23-річний контрактник з Самари, повернувшись додому у відпустку, зґвалтував школярку. За версією слідства, військовослужбовець запросив до себе додому ученицю восьмого класу і зґвалтував її.

А в Кіровській області зек-рецидивіст, який встиг повоювати в складі "групи Вагнера", повернувшись додому, взявся за старе. Спочатку він просто тероризував жителів селища, а після ледь не зарізав жінку, яка здавала йому житло.

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