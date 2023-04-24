Там нагадали, що одними з перших почали налагоджувати зв'язки з країнами з колишнього СРСР.

Посольство Китаю у Франції прокоментувало скандальне висловлювання їхнього посла щодо суверенітету колишніх радянських республік.

У заяві вказується, що слова Лу Шайє - це його особиста думка, яку не підтримує офіційний Китай.

"Зауваження посла Лу Шей щодо питання України не є заявою про політику, а вираження особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася", - пише посольство.

Відео дня

Там нагадали, що після розпаду Радянського Союзу Китай був одним з перших, хто почав налагоджувати зв'язки з країнами, й наголосили, що "позиція Китаю з українського питання є постійною і чіткою".

Скандальні заяви представників Китаю щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, днями Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет країн колишнього СРСР. Посол стверджував, що вони "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус". Тоді ж посол оскандалився заявою, що Крим був "російським спочатку".

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель різко розкритикував заяву Шайє і назвав її неприйнятною. У МЗС Франції також обурились та закликали Китай пояснити свою позицію.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що подібні заяви - одна з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю посередництво для миру в Україні. В МЗС Естонії, своєю чергою, викликали місцевого представника Пекіна для пояснень.

Пізніше, у МЗС Китаю заявили, що "поважають" незалежність країн колишнього Радянського союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: