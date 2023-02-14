Експерти припускають, що відбувся тренувальний політ спеціалізованого авіазагону, але його проведення було максимально демонстраційним.

У вівторок, 14 лютого 2023 року, в повітряному просторі РФ була помічена доволі дивна активність російських літаків, які знаходяться у прямому підпорядкуванні апарату Міноборони РФ. Злетіли одразу чотири спеціальних борти, два з яких належать до повітряних командних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН.

Як зазначили аналітики Defence Express, ще два Ту-154 злетіли з аеродрому "Чкаловський" у Москві та прямували в бік Архангельська, але потім повернули назад.

"Зазначимо, що Ту-214ПУ-СБУС є спеціальною модернізацією Ту-204, його призначення – бути повітряним командним пунктом. Тобто містити у собі весь комплекс засобів для керування військами у небі, для чого машина оснащена потужними засобами зв'язку. Фактично це такий самий літак "судного дня", як й спеціалізований "путінський" Іл-80, який хотіли показати на 9 травня минулого року, але не склалось", – пояснили експерти.

Відео дня

При цьому, Ту-214ПУ-СБУС може працювати у режимі ретранслятора та забезпечувати стійкий зв'язок між різними командними пунктами у випадку "нештатних ситуацій", коли інші засоби зв'язку не працюють. І політ одразу двох таких літаків RA-64529 та RA-64530 виглядає доволі дивним.

"Ту-214ОН під реєстраційним номером RF-64525 фактично є повітряним комплексом розвідки, при цьому, як оптичної, так й радіотехнічної. Але за декілька місяців до вторгнення в Україну 18 грудня 2021 року РФ офіційна вийшла з договору "про відкрите небо". Щодо Ту-154 з реєстраційним номером RA-85843, то відомо, що до 2020 році він перебував не у льотному стані сім років. Призначення цього літака, скоріш за все, залишилось без змін у вигляді пасажирського борту. Але, як згодом виявилось, у груповому польоті брало участь не чотири борти, а п'ять, вже перед посадкою у Москві транспондер увімкнув ще один Ту-154 (RA-85563)", – йдеться у матеріалі.

Як пояснили в Defence Express, цей літак відомий тим, що у 2011 році після багаторічної перерви у польотах ледь не зазнав катастрофи через відмову керування. Офіційною причиною аварійної ситуації тоді назвали помилку інженера в приєднанні автоматичної системи керування до бортової системи живлення літака.

"З огляду на все, можливо зробити припущення, що відбувся тренувальний політ спеціалізованого авіазагону, але його проведення було максимально демонстраційним. А показушність, вочевидь, була "присвячена" до вже дев'ятої зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині", – резюмували аналітики.

Літак "судного дня"

У травні 2022 року спецборт Володимира Путіна, також відомий, як літак "судного дня", з борту якого глава країни може керувати РФ у разі ядерної загрози, був помічений над Москвою. Очікувалося, що Іл-80 Maxdome пролетить під час параду на Красній площі 9 травня. Востаннє це відбувалося в 2010 році.

Проте над Москвою так і не пролетів літак "судного дня", яким Путін нібито міг натякнути світу на ядерну війну. РосЗМІ заявили, що паради авіації в Москві та інших містах скасували нібито через "погану погоду".

Військовий експерт Олен Жданов тоді припустив, що причини скасування повітряної частини військового параду в Москві були не погодні, а політичні. Російський диктатор пішов на це під тиском Заходу.

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