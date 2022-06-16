На ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.

У Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища загорівся трубопровід.

Про це повідомляє Оctagon з посиланням на прес-службу компанії "Газпром видобуток Уренгой".

На ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.

Причина загоряння на цей час не повідомляється.

Уренгойське родовище відноситься до числа найбільших у світі. Видобувні запаси - до 10 трлн кубічних метрів газу.

Війна в Україні та пожежі в Росії:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Останнім часом на території РФ почалися масові пожежі та ракетні обстріли. Офіційних заяв про можливу причетність тієї чи іншої сторони до даної ситуації немає.

30 Квітня 2022 року військовий експерт розповів, чи причетна Україна до масових пожеж в Росії.

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