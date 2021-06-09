Одна з медсестер потрапила до реанімації з опіками 75% тіла.

У російській Рязані вночі в реанімаційному відділенні обласної лікарні, де перебували пацієнти з коронавірусною хворобою COVID-19, загорівся апарат ШВЛ. У результаті пожежі загинули три людини.

Як повідомляє регіональний главк МНС РФ, загоряння почалося о 03:36 та було ліквідовано о 04:19. У гасінні брали участь 60 осіб та 19 одиниць техніки.

За даними уряду Рязанської області, 11 людей постраждали, 35 людей довелося евакуювати.

Читайте такожВ Індії горів пором з десятками пасажирів на борту (відео)За інформацією Telegram-каналу 112, апарат ШВЛ загорівся через коротке замикання. Він був китайського виробництва.

Повідомляється, що дві медсестри до останнього залишалися в лікарні та намагалися допомогти загасити пожежу й врятувати пацієнтів. Одна з них знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані – у неї опіки 75% тіла.

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Автор: Катерина Шварц