У місті Білгород-Дністровський Одеської області у результаті пожежі на прогулянковому катері постраждала людина.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що 7 червня о 9:46 на причалі лиману в Білгороді-Дністровському виникла пожежа на прогулянковому катері. О 10:08 підрозділами ДСНС пожежа на площі 100 кв. м була локалізована, а о 10:24 - ліквідована.
«У результаті пожежі постраждала людина, яку направили до медичного закладу. Причина виникнення пожежі встановлюється», - йдеться в повідомленні.
Від ДСНС до гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Пізніше в Управлінні ДСНС України в Одеській області уточнили, що власник катера намагався загасити пожежу підручними засобами, через що дістав опіки. Після огляду медиками від госпіталізації відмовився.
«Можлива причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт», - заявили в управлінні.
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