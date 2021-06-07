Причина виникнення пожежі встановлюється.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області у результаті пожежі на прогулянковому катері постраждала людина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 7 червня о 9:46 на причалі лиману в Білгороді-Дністровському виникла пожежа на прогулянковому катері. О 10:08 підрозділами ДСНС пожежа на площі 100 кв. м була локалізована, а о 10:24 - ліквідована.

«У результаті пожежі постраждала людина, яку направили до медичного закладу. Причина виникнення пожежі встановлюється», - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС до гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Пізніше в Управлінні ДСНС України в Одеській області уточнили, що власник катера намагався загасити пожежу підручними засобами, через що дістав опіки. Після огляду медиками від госпіталізації відмовився.

«Можлива причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт», - заявили в управлінні.

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Автор: Лариса Козова