Шведські офіційні особи не підтвердили "втрату" всіх переданих Україні танків Leopard 2 або Stridsvagn 122 в рамках військової допомоги.

Російська пропаганда пиширює неправдиву інформацію, що у Збройних силах Швеції нібито визнали втрату всіх своїх танків, які були передані Україні.

Про це у Telegram інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Брехня: Швеція підтвердила втрату всіх десяти танків Leopard 2A5 з шведською модифікацією Strv 122, які було надано Україні в рамках військової допомоги. Таку заяву поширюють пропагандисти і користувачі соціальних мереж з проросійськими настроями", - заявили у Центрі.

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Як зазначається, речник шведських Збройних сил на запит журналістів Reuters повідомив, що подібних офіційних заяв не було.

Також у пресрелізі Збройних сил Швеції від 21 вересня щодо Stridsvagn 122 в Україні жодних згадок про втрату танків також немає.

Тільки у матеріалі Forbes за 23 вересня йшлося про два шведських танки, які були виведені з ладу окупаційною армією РФ.

Таким чином шведські офіційні особи не підтвердили втрату всіх переданих Україні танків Leopard 2 або Stridsvagn 122.

"Російська пропаганда не полишає спроб дискредитувати українських військових та західних партнерів – мовляв, або українські солдати не вміють використовувати західну зброю, або ж зброя від союзників неякісна", - зауважують у Центрі стратегічних комунікацій.

Інформаційна війна РФ

Паралельно з військовими діями РФ веде потужний інформаційний фронт як в Україні, так і в країнах, які підтримують Україну. Як відомо, зокрема на окупованих територіях України окупанти влаштовують інформаційний голод, нав’язують свою інформаційну "картинку", щоб створити іншу реальність. У таких умовах люди легше піддаються ворожій пропаганді.

Інформаційна кампанія за кордоном має на меті послабити підтримку країн-партнерів. Країна-агресор через замовних екпертів та проплачених Російською Федерацією журналістів і авторів поширює у міжнародних ЗМІ відповідні публікації і коментарі.

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