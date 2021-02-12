Українець визнав свою провину в електронному шахрайстві.

Громадянин України Олександр Мусієнко засуджений в США до понад 7 років в'язниці за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в Інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, 38-річний виходець із Одеси засуджений до 87 місяців тюремного ув'язнення, передає НВ.

Мусієнко визнав свою провину в електронному шахрайстві. Він також зобов'язаний виплатити понад $98,7 тис. компенсації.

За даними слідства, Мусієнко у 2009-2012 роках співпрацював із хакерами з країн Східної Європи з метою отримати понад $3 млн з банківських рахунків американських компаній і "відмити" викрадені гроші за кордоном.

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Так, у вересні 2011 року партнери Мусієнка, яких він обманним шляхом найняв фінансовими помічниками, і які були впевнені, що працюють на законний бізнес, зламали онлайн-рахунки компанії з Північної Кароліни і перевели в цілому майже $296,3 тис. на два банківських рахунки, контрольованих українцем.

Мусієнка затримали в Південній Кореї у 2018 році та екстрадували до США у 2019 році.

Навесні 2019 року ФБР вивчило інформацію на ноутбуці Мусієнка і виявило файли, що містять близько 120 тис. номерів платіжних карт і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію про третіх осіб.

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Автор: УНІАН