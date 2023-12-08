Євросоюз усе ще отримує приблизно десяту частину своїх поставок газу з Росії.

Європейський Союз має намір надати державам-членам повноваження припинити імпорт газу з Росії та Білорусі. Про це повідомляє видання Financial Times.

"Будь-яка країна-член зможе заборонити компаніям з Росії та Білорусі купувати потужності в її газопроводах і терміналах зрідженого природного газу, згідно з законопроектом, запропонованим Брюсселем", - зазначає ЗМІ.

За словами високопоставленого європейського чиновника, ця пропозиція може стати основою для енергетичних компаній ЄС, щоб вийти з контрактів із російськими постачальниками газу без необхідності платити значну компенсацію.

Відео дня

Хоча ЄС поступово зменшив свою залежність від російських енергоресурсів після вторгнення в лютому 2022 року, він все ще отримує приблизно десяту частину своїх поставок газу, включаючи поставки СПГ, з Росії. Кілька країн-членів, включаючи Австрію та Угорщину, все ще значною мірою покладаються на російські постачання.

Європейська комісія хоче змусити країни-члени припинити решту імпорту газу. Деякі країни, включаючи Польщу та країни Балтії, активно вимагали жорсткіших дій проти Москви.

Згідно з проектом закону, державам-членам ЄС буде дозволено "частково або, якщо це виправдано, повністю обмежити" доступ до інфраструктури для газових операторів з Росії та Білорусі, "де це необхідно для захисту їхніх основних інтересів безпеки".

Очікується, що учасники переговорів від країн-членів та Європейського парламенту затвердять проект тексту в п’ятницю. Остаточний варіант ще має бути офіційно затверджений парламентом і країнами-членами ЄС.

Російський газ у Європі

У жовтні видання Euobserver повідомило, що Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії в період з січня по вересень 2023 року. Зокрема, Іспанію назвали найбільшим імпортером російського скрапленого газу серед країн ЄС. Далі за нею у рейтингу згадувалися Франція та Бельгія.

29 листопада стало відомо, що порти ЄС таємно збувають понад 20% скрапленого газу з РФ, розпродаючи його в інші країни світу, розташовані поза ЄС. Цим вона допомагає Москві заробляти "криваві гроші" на війну з Україною.

30 листопада Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійський незалежний оператор газової системи Fluxys до списку спонсорів війни. Підставою стало те, що компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу. Податки, сплачені Fluxys, поповнять бюджет Росії на 800 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: