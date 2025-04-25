Україна не може протистояти історичним зв'язкам, грошам або пропаганді Росії на континенті.

За останні три роки Україна невпинно лобіювала по всьому світу підтримку своєї боротьби з Росією, при цьому найменш успішними ці зусилля були в Африці. Якби довелося обирати сторону у війні Європи, більшість африканських урядів, ймовірно, вибрали б Росію, і на це є важливі причини, пише The Economist.

Як зазначає аналітик Семюел Рамані, Україна відстає від Росії "з точки зору фінансування, впливу і зв'язків" на континенті.

Багато африканських урядів, особливо на півдні Африки, мають історичні зв'язки з Росією. Радянський Союз підтримував африканські визвольні рухи, що борються проти колоніального правління. Водночас Україна за час незалежності мало що зробила для зміцнення своїх власних відносин з континентом.

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Ще одна проблема - це "асиметрія" інформаційної війни, яку Росія веде в Африці. Вплив Росії на континенті також підкріплюється Російською православною церквою.

Крім того, Росія вже давно є найбільшим постачальником зброї в Африку. Також продовжує зростати кількість африканських країн, які приймають російських найманців і військових радників.

Як Україна справляється із ситуацією

"Одна з ідей - просувати Україну як постачальника високотехнологічних безпілотників, які також можуть використовуватися в цивільних цілях, наприклад, для спостереження за дикою природою або доставки ліків у віддалені місця", - пише видання.

Також ще одним способом розвернути думку Африки є гуманітарна підтримка - зокрема, постачання зерна.

Головна перешкода

Тим не менш, в Африці для України існує проблема, яку вона навряд чи може виправити - її тісний зв'язок із Заходом.

"У більшій частині глобального півдня Америка та її союзники рідко були менш популярні. Навіть африканські уряди, які співчувають важкому становищу України, обурюються тим, що вони називають лицемірством Заходу... Багато хто в Африці відмовляється ставати на бік України проти Росії, тому що Заходу бракує "авторитету" в інших галузях", - пише The Eeconomist.

При цьому якщо Трамп дійсно припинить американську військову підтримку України, деякі країни Африки можуть перестати розглядати Україну як маріонетку Заходу. Але це все одно не означає, що вони переглянуть свої зв'язки з Росією, підкреслює видання.

Зеленський відвідав ПАР

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Зеленський вирушив до ПАР для зустрічей із Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Зеленський зазначав, що Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

Водночас, у зв'язку з нічною масованою комбінованою атакою Росії на мирні українські міста, президент України вирішив скасувати частину програми цього візиту і після зустрічі з президентом ПАР негайно повернутися в Україну.

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