Україна почала збивати крилаті дрони росіян зенітними: Флеш назвав нюанс

Виявлені спроби росіян встановлення вже на "Молнії" систем засліплення українських перехоплювачів.

Україна розгорнула мережу радіолокаційних станцій (РЛС) і почали збивати крилаті безпілотники росіян зенітними дронами, але у ворога з'явилося завдання пошуку протидії нашим засобам боротьби з БпЛА.

Про це заявив фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Ми розгорнули мережу РЛС уздовж фронтів і почали збивати крилаті БпЛА противника зенітними дронами. Через півроку, коли у противника з’явилися російські та китайські РЛС, вони також почали збивати наші розвідувальні та ударні крила. Ми пішли далі і почали збивати дронами-перехоплювачами "Шахеди"", - зазначив він.

За словами радника, у противника з'явилося завдання пошуку протидії нашим засобам боротьби з БпЛА.

"Ми теж шукаємо такі рішення, тому я уважно спостерігаю, над чим працює ворог. Спочатку у противника в хід пішли камери, які фіксували наближення ударного БпЛА і давали команду на маневр ухилення. Потім на "Залу" і "Суперкам" почали встановлюватися модулі фіксації радіосигналу від перехоплювача. Коли сигнал перевищував встановлений поріг, надходила команда на ухилення. Тепер я фіксую новий напрямок – засліплення камер і систем спостереження. Першою ластівкою був ІЧ-прожектор на "Шахедах". Їх ставили по два на хвіст", - розповів Бескрестнов.

Потім, як зазначив експерт, фіксували експерименти ворога зі встановлення на "Шахеді" прожектора на поворотній платформі. Вони навіть намагалися променями засліпити нашу авіацію.

"Тепер до мене надходить інформація з фронтів про спроби встановлення вже на "Молнії" систем засліплення наших перехоплювачів. Можу додати, що спроби засліплювати камеру були на висоті 200-300 м, глибоко над нашою територією, повторювалися кілька разів, "Молнія" була внизу зенітного дрона, а не поруч на хвості зверху або ззаду. За всіма цими експериментами треба спостерігати, і якщо щось буде успішним, то повторювати і шукати протидію", - наголосив він.

Бескрестнов про збиття "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, напередодні Бескрестнов розповів, що збиття перехоплювачами "Шахедів" зросло з 5-15% до 35%. За його словами, цей відсоток варіюється день від дня, але вже є результати збиття "малою ППО" до 35% ворожих "Шахедів". При цьому найкраща ситуація у Києві.

Флеш вважає, що у майбутньому на збиття ворожих ударних дронів "малою ППО" припадатиме до 90%. Але, як він вважає, росіяни не будуть просто на це дивитись, а шукатимуть протидію.

