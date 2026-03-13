З видом на посольство Ізраїлю: ЗМІ знайшли елітну нерухомість нового лідера Ірану в Європі

Зокрема, у Лондоні Хаменеї нібито володіє двома розкішними квартирами приблизно за 50 метрів від посольства Ізраїлю.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може володіти розгалуженою мережею нерухомості в Європі на суму понад 130 мільйонів доларів. Про це повідомляє Wiadomości.

За даними журналістського розслідування, активи включають елітні апартаменти у Лондоні та готель у Франкфурті-на-Майні. Нерухомість, як стверджується, оформлена через мережу підставних компаній і офіційно не записана на ім’я іранського лідера.

Апартаменти біля посольства Ізраїлю

У Лондоні, за інформацією журналістів, Хаменеї нібито володіє двома розкішними квартирами приблизно за 50 метрів від посольства Ізраїлю. Їхня вартість оцінюється приблизно у 65–67 мільйонів доларів (раніше близько 50 млн фунтів стерлінгів).

Експерти з безпеки припускають, що така нерухомість потенційно може використовуватися для спостереження за дипломатичною установою.

Банкір і мережа компаній

Як зазначає видання, ключову роль у керуванні активами відіграє іранський банкір Алі Акбар Ансарі, засновник Ayandeh Bank. За інформацією Financial Times, він також пов’язаний із двома готелями Hilton у Франкфурті та торговим центром Bero в Оберхаузені.

Частина активів оформлена через компанію Birch Ventures, зареєстровану на острові Мен.

Санкції проти бізнесмена

Влада Великої Британії запровадила санкції проти Ансарі за підтримку іранського уряду, унаслідок чого його активи в країні були заморожені.

Сам банкір заперечує будь-які фінансові або особисті зв’язки з Хаменеї та заявив, що планує оскаржити санкції.

За оцінками Transparency International, загальна вартість інвестицій осіб, пов’язаних з іранською владою, у нерухомість у Великій Британії перевищує 260 мільйонів доларів.

Моджтаба Хаменеї - останні новини

Раніше новообраний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив перше звернення. За його словами, якщо бої триватимуть, буде відкрито інші фронти в конфлікті Ірану зі США та Ізраїлем.

Президент США До нальд Трамп заявив, що, на його думку, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, батька якого, колишнього верховного лідера, було вбито у перший день війни США та Ізраїлю проти Ірану, живий, але "поранений".

