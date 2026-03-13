За тиждень війни з Іраном США витратили річний запас боєприпасів, – FT

У Пентагоні стурбовані тим, що неможливо швидко компенсувати втрати оборонного комплексу в найкоротші терміни.

Військова операція адміністрації Трампа проти Ірану призвела до стрімкого витрачання американських запасів озброєння. За перші тижні кампанії США використали обсяг високоточних боєприпасів, який за звичайних умов розрахований на багаторічні операції.

Як повідомляє FinancialTimes з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією в Пентагоні, це посилило занепокоєння у Вашингтоні щодо здатності оборонної промисловості США швидко відновити такі втрати.

За заявами джерел видання, інтенсивність бойових дій виявилася значно вищою за початкові очікування, що призвело до різкого збільшення витрат ракет і систем протиповітряної оборони.

Зокрема, американські військові активно застосовують крилаті ракети Tomahawk, а також різні перехоплювачі для систем ППО та ПРО. За словами співрозмовників видання, темпи використання озброєння виявилися настільки високими, що деякі види боєприпасів витрачаються швидше, ніж їх встигають виробляти.

Ситуація викликає занепокоєння в Пентагоні, де вже обговорюють необхідність термінового поповнення запасів. За даними джерел, лише за перші шість днів військової операції витрати на проведення кампанії перевищили 11 мільярдів доларів. У зв'язку з цим американське оборонне відомство готується звернутися до Конгресу США з проханням виділити додаткове фінансування.

За попередніми оцінками, на продовження операції та відновлення запасів озброєння може знадобитися до 50 мільярдів доларів. При цьому навіть за умови виділення коштів швидко поповнити запаси буде складно, оскільки виробництво багатьох сучасних ракет і систем озброєння займає значний час.

Експерти зазначають, що нинішній конфлікт став черговим прикладом того, наскільки швидко сучасні війни можуть виснажувати військові ресурси навіть найбільших держав. Масштабне використання високоточної зброї істотно підвищує ефективність ударів, однак одночасно призводить до різкого зростання витрат і навантаження на оборонну промисловість.

Крім того, скорочення запасів викликає питання щодо готовності США реагувати на можливі кризи в інших регіонах світу. Зокрема, аналітики FT звертають увагу, що значна частина американських озброєнь також використовується для підтримки союзників – включаючи постачання Україні та зміцнення оборони країн НАТО.

На цьому тлі у Вашингтоні все частіше говорять про необхідність прискореного нарощування виробництва ключових видів озброєння. У Пентагоні вже розглядають варіанти розширення оборонних контрактів і збільшення потужностей підприємств військово-промислового комплексу. Однак навіть у такому випадку відновлення запасів може зайняти роки, якщо поточний рівень бойових дій збережеться.

Військова операція США і втрати

Сполучені Штати Америки втратили у війні з Іраном літак-заправник KC-135 у дружньому повітряному просторі під час операції "Епічна лють". Втрата літака, згідно з офіційними заявами, не була пов'язана з вогневим ураженням з боку противника або так званим "дружнім вогнем".

Раніше Трамп заявив, що війна проти Ірану може завершитися вже незабаром, оскільки вже "практично не залишилося нічого, на що можна було б націлитися".

У свою чергу колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що президент США припустився кількох стратегічних помилок у війні проти Ірану.

Незважаючи на заяви Трампа, американські та ізраїльські чиновники кажуть, що не було жодних внутрішніх вказівок щодо того, коли можуть припинитися бойові дії.

