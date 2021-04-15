Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголошує, що усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) стурбовані стягуванням російських військ до кордонів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Зокрема, держсекретар розповів, що відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів НАТО.
Блінкен заявив, що усі 30 кран-членів Альянсу поділяють глибоку занепокоєність стосовно дій Росії на кордонах України через найбільше зосередження російських сил з 2014 року.
"Мене на зустрічі Північноатлантичної ради вразило, слухаючи кожного союзника, що усі 30 з нас висловили цю стурбованість", - наголосив Блінкен.
За його словами, усі союзники очікують, що "Росія здійснить кроки, аби знизити напруженість, яку вона створила".
Він сказав, що ситуація з нарощуванням російських сил в окупованому Криму і біля українських кордонів уважно відстежується.
"Ми також бачили постійні атаки з боку очолюваних Росією сил на лінії розмежування на сході України, які станом на сьогоднішній ранок з останнього тижня призвели до загибелі не менше 12 українських військовослужбовців", - заявив Блінкен.
Водночас, держсекретар відзначив, що Україна демонструє справжню стриманість у зв'язку з російськими провокаціями.
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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