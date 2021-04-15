Союзники Альянсу очікують, що Росія знизить напруженість на кордонах України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголошує, що усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) стурбовані стягуванням російських військ до кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, держсекретар розповів, що відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів НАТО.

Блінкен заявив, що усі 30 кран-членів Альянсу поділяють глибоку занепокоєність стосовно дій Росії на кордонах України через найбільше зосередження російських сил з 2014 року.

"Мене на зустрічі Північноатлантичної ради вразило, слухаючи кожного союзника, що усі 30 з нас висловили цю стурбованість", - наголосив Блінкен.

За його словами, усі союзники очікують, що "Росія здійснить кроки, аби знизити напруженість, яку вона створила".

Він сказав, що ситуація з нарощуванням російських сил в окупованому Криму і біля українських кордонів уважно відстежується.

"Ми також бачили постійні атаки з боку очолюваних Росією сил на лінії розмежування на сході України, які станом на сьогоднішній ранок з останнього тижня призвели до загибелі не менше 12 українських військовослужбовців", - заявив Блінкен.

Водночас, держсекретар відзначив, що Україна демонструє справжню стриманість у зв'язку з російськими провокаціями.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко