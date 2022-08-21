Під час затримання постраждали двоє албанських солдатів, які охороняли підприємство.

В Албанії затримали двох громадян Росії і громадянина України, які намагалися проникнути на військовий завод.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Албанії.

"Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що під час затримання постраждали двоє албанських солдатів.

"Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їхньої спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - повідомили в Міноборони Албанії, додавши, що військові перебувають у стабільному стані.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що трьох затриманих підозрюють у шпигунстві.

Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії, заходив на територію заводу Gramsh і намагався зробити фотографії. Він використав якийсь спрей проти солдатів, коли намагався втекти після того, як його зупинили охоронці. Двоє інших, 33-річна росіянка та 25-річний українець, також були затримані неподалік.

Зазначається, що під час комуністичного правління "Грамш" використовувався для виробництва російського типу гвинтівки АК-49.

Як повідомляється на сайті міністерства оборони, зараз завод надає виробничі послуги для оборонно-промислового комплексу країни.

Вас також можуть зацікавити новини: