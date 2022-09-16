Чоловік вимагав від них говорити "нормально", тобто російською мовою.

Росіянина позбавили посвідки на проживання в Естонії за образу українських біженок на пляжі в Талліні.

Про це повідомляє Delfi.

Конфлікт стався ще в липні. Зазначається, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, образив дівчат, нецензурно висловлюючись.

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За словами українок, росіянин вимагав від них говорити "нормально", тобто російською мовою. Він пояснив свою грубість тим, що жінки його провокували, образивши рідну мову.

Правоохоронні органи Естонії порушили справу за статтею про порушення громадського порядку. В результаті у росіянина анулювали постійний вид на проживання. Хоча чоловік народився в Естонії, він має російське громадянство.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Франції росіянин напав на двох українок з Ізюму через прослуховування української музики. Постраждалих доставили в лікарню. У Олени зламаний ніс, а у Аліни – болі в ногах і голові.

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