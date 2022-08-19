Як показало опитування, схвалюють діяльність російського диктатора 77,8 відсотка респондентів.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну 80 відсотків росіян заявили про повну довіру до російського агресора Володимира Путина.

Про це йдеться в результатах пропагандистського опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Як показало опитування, схвалюють діяльність російського диктатора 77,8 відсотка респондентів.

80 відсотків росіян підтвердили, що вірять Путіну.

Про довіру до російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна заявили 63,4 відсотка опитаних. Рівень позитивної оцінки роботи як прем'єр-міністра, так і всього уряду за останній тиждень склав 52,2 відсотка і 52,1 відсотка відповідно.

В даний час 40 відсотків громадян РФ підтримують партію "Єдина Росія". Проголосували за КПРФ 11,3 відсотка, за ЛДПР — 7,8 відсотка. "Нові люди" посіли в цьому рейтингу четверте місце після "Справедливої Росії" з показником 4,4 відсотка проти 5,4 відсотка відповідно.

Всеросійське опитування було проведено з 8 по 14 серпня 2022 року. Участь у ньому взяли 11 200 осіб.

При роботі використовували метод телефонного інтерв'ю з вибіркою стаціонарних і мобільних номерів серед громадян старше 18 років. Вибірка побудована на основі повного списку телефонних номерів, які діють на території Росії. Максимальний розмір помилки з імовірністю 95 відсотків не перевищує одного відсотка для даних, зібраних протягом тижня.

Війна в Україні та емоції росіян:

10 серпня 2022 року в мережі з'явилося відео, на якому мешканка РФ в сльозах розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.

"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у себе вдома жили, настільки все душевно, по-домашньому", - сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.

18 серпня у Варшаві п'яний росіянин зізнавався у любові до Путіна.

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