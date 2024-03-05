Речник відомства також нагадав про потоплення чергового російського корабля в Чорному морі.

У Сполучених Штатах вірять, що в України є кілька сюрпризів, що допоможуть їй досягти перемоги на полі бою. Таку заяву зробив речник Держдепу США Меттью Міллер.

"Ми вважаємо, що в України є план, який вони можуть реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою", – сказав він під час брифінгу, який відбувся у вівторок, 5 березня.

Він також нагадав про потоплення чергового російського корабля в Чорному морі.

Відео дня

"Ми віримо, що у них є в запасі кілька сюрпризів", – констатував Міллер.

Війна в Україні: інші заяви США

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що президент Володимир Зеленський ніколи не просив допомоги західних військових у боротьбі з російськими окупантами. За словами представника Білого дому, очільник української держави "просто просить надати йому інструменти та можливості" для протидії ворогу.

Раніше Кірбі заявляв, що російський диктатор Володимир Путін отримує чималу вигоду від проблем із постачанням військової допомоги Україні, і результат цих процесів видно на полі бою. Він наголосив, що без підтримки з боку США, на яку розраховували українські військовослужбовці, їм стає дедалі важче утримувати позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: