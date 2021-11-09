Користувачі мережі розкритикували в'єтнамського міністра за настільки екстравагантну трапезу.

В'єтнамський міністр громадської безпеки То Лам побував у лондонському ресторані Nsur-Et і скуштував там "золотий стейк". У цьому закладі ціни захмарні.

Відео з чиновником "злили" в TikTok ресторану, повідомляє The Daily Mail.

На записі для Лама кухар Нусрет Гекче готує "золотий стейк" вартістю 1450 фунтів стерлінгів (майже 2 тисячі доларів). Також видно, як він згодовує шматочок м'яса з ножа То Ламу.

Читайте такожМільярдер сказав, де живе Путін: є величезний басейнВідео було швидко видалено з TikTok, але "завірусилось" у В'єтнамі, де люди в середньому заробляють на місяць 150 доларів.

У мережі тут же розкритикували в'єтнамського чиновника за таку трапезу і поцікавилися, звідки у нього такі гроші. Адже "золотий стейк" коштує більше від усієї його річної зарплати. Крім того, деякі користувачі назвали його вчинок цинічним, адже він приїхав до Британії на кліматичний саміт ООН.

Раніше відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав елітний вагон потяга сполученням Київ-Одеса, квиток на який коштує 24 тисячі гривень. Відомо, що у вагоні є двоспальне ліжко, повноцінна ванна кімната і міні-кухня. Весь вагон оббитий позолотою.

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Автор: Ольга Робейко