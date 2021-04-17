За даними російських спецслужб, датою військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську 9 травня.

У російській ФСБ заявили, що спільно з білоруським КДБ затримали двох білоруських громадян, які нібито планували в Білорусі військовий переворот із залученням українських націоналістів.

"В результаті проведеної спецоперації припинена протиправна діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, маючого подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, та громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенка", - повідомили в ФСБ.

Служба стверджує про отримання від "білоруських партнерів" інформацію про те, що за допомогою одного з месенджерів Зянкович і Федута, яких ФСБ називає "ідеологами білоруської радикальної опозиції", організували обговорення "плану збройного заколоту". Вони нібито також вирішили особисто зустрітися в Москві з опозиційно налаштованими генералами Збройних сил Білорусі.

"Після прибуття Зянковича в Москву після проведених консультацій в США і Польщі намічена зустріч відбулася в окремому кабінеті одного зі столичних ресторанів. Під час зустрічі змовники заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їх задуму необхідно фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки. Вони детально виклали план військового перевороту", - стверджують у ФСБ.

Читайте такожПутін і Лукашенко зустрінуться наступного тижня в МосквіПлан нібито включав серед іншого захоплення радіо і телецентрів для трансляції звернення до народу, блокування в Мінську лояльних діючій владі підрозділів внутрішніх військ і ОМОНу, повне відключення енергосистеми Білорусі для утруднення дій силових і правоохоронних структур.

Активну фазу, за словами ФСБ, повинні були почати певні збройні формування - "партизани" - які перебувають на "прихованих базах".

"Кінцевою метою була зміна конституційного ладу зі скасуванням поста президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення". При цьому Зянкович планував стати "куратором" парламенту країни та правової системи, а Федута хотів займатися політичною реформою та ідеологічною роботою", - стверджує російська спецслужба.

Датою початку військового перевороту "змовники" нібито планували 9 травня.

Після зустрічі Зянковича і Федуту затримали. Зараз слідчі органи Білорусі розслідують кримінальну справу за статтею 357 КК РБ - змова або інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади.

Замах на Лукашенка: що відомо

Раніше Олександр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього та його дітей.

"У планах захоплення дитини, одного, другого, як вийде, посадимо в льох. Ми затримали групу, вони привели нас, показали, як вони все планували", - розповів журналістам Лукашенко.

За його словами, це робота спецслужб США.

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Автор: Катерина Комолова