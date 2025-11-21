Зараз Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів. У Трампа вимагають підписати документ до 27 листопада.

США пригрозили Україні припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, щоб змусити її погодитися на "мирний план", розроблений за участі росіян.

Про це повідомило з посиланням на два джерела агентство Reuters. Зокрема, вони заявили, що Київ перебуває під шаленим тиском Білого дому, найбільшим, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів.

Також джерела поінформували, що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга - 27 листопада.

Відео дня

"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила", – сказало одне з джерел.

Як у Європі оцінили "мирний план" Трампа

Як повідомляв УНІАН, європейські офіційні особи заявили, що багато аспектів плану залишаються незрозумілими, включно з питанням щодо НАТО і можливими територіальними поступками України. Європа занепокоєна, що надання РФ територіальних поступок заохотить її агресію, а ось Білий дім з оптимізмом ставиться до нового плану.

ЗМІ писали, що цей так званий мирний план готували в таємниці, без участі європейських та українських представників. Але при цьому Білий дім консультувався з Кремлем.

Вас також можуть зацікавити новини: