США пригрозили Україні припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, щоб змусити її погодитися на "мирний план", розроблений за участі росіян.
Про це повідомило з посиланням на два джерела агентство Reuters. Зокрема, вони заявили, що Київ перебуває під шаленим тиском Білого дому, найбільшим, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів.
Також джерела поінформували, що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга - 27 листопада.
"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила", – сказало одне з джерел.
Як у Європі оцінили "мирний план" Трампа
Як повідомляв УНІАН, європейські офіційні особи заявили, що багато аспектів плану залишаються незрозумілими, включно з питанням щодо НАТО і можливими територіальними поступками України. Європа занепокоєна, що надання РФ територіальних поступок заохотить її агресію, а ось Білий дім з оптимізмом ставиться до нового плану.
ЗМІ писали, що цей так званий мирний план готували в таємниці, без участі європейських та українських представників. Але при цьому Білий дім консультувався з Кремлем.