На посаду зможуть претендувати не більше трьох кандидатів.

Після заяви лізингодавця про відхід у відставку з поста прем'єр-міністра Британії Керівництво Консервативної партії вирішило, як обиратимуть нового главу уряду. На посаду зможуть претендувати не більше трьох кандидатів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Консерватори вирішили, що перед тим, як балотуватися в прем'єри, кандидатам необхідно буде заручитися підтримкою мінімум сотні депутатів Партії. Таким чином, якщо тільки одна людина набере потрібну кількість голосів, то саме він і стане новим прем'єром.

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Варто відзначити, що в Палаті громад британського парламенту у консерваторів 357 мандатів. Таким чином, кандидатів на пост прем'єра може бути максимум три. Після цього оберуть двох кандидатів, які візьмуть участь в онлайн-голосуванні для рядових партійців. Вони і визначать, хто стане новим прем'єр-міністром Веллікобританії.

Поки що активно обговорюється питання висунення на пост прем'єра Бориса Джонсона. Він дуже популярний кандидат серед рядових партійців, але той факт, що потрібно 100 голосів парламентаріїв, може знизити шанси Джонсона знову зайняти крісло прем'єра.

Відставка Ліз трас з поста прем'єра - що відомо

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єра. Причиною став секс-скандал із заступником голови консерваторів Крісом Пінчером, який чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

У передвиборній кампанії трас обіцяла забезпечити Володимиру Путіну поразка в Україні. У квітні вона виголосила доктрину нового світу.

Ліз Трас обрали новим лідером правлячої Консервативної партії 5 вересня, і замінила на посаді прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Після обрання трас Політика щодо України в країні не змінилася. У свою чергу вона обіцяла, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Нещодавно трас піддалася критиці за свої податкові ініціативи, їй довелося поміняти міністра фінансів і відмовитися від заявлених бюджетних планів. 23 вересня публікація нового проекту бюджету переполошила фінансові ринки. Популярність консерваторів впала до рекордно низьких показників за всю історію соціологічних досліджень у Британії.

18 жовтня стало відомо, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес і один з його заступників Джеймс хіпі підуть у відставку, якщо трас не виконає свою передвиборчу обіцянку витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

20 жовтня Ліз Трас пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії після всього 45 днів перебування на посаді.

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