Повідомляється про тріщини в 900 і 100 метрів.

Сьогодні вночі в ісландському місті Гріндавік сталася серія землетрусів, в результаті яких почалося виверження вулкана.

Близько 05:00 за місцевим часом у місті пропала електрика, місцева влада проводила евакуацію населення, закликаючи людей бути обережними через те, що на вулицях багато льоду, повідомляє ісландський національний мовник RUV.

Через кілька годин у цивільній обороні повідомили, що під Гріндавіком, ймовірно, знаходиться магма. За даними ісландського метеорологічного управління, підземні поштовхи посилилися під самим містом - це вказувало на те, що вибух може статися всередині.

Вже близько 10:00 почалося виверження вулкана. Повідомлялося, що його джерела знаходяться над тунелем магми в серії кратерів Сунднукс, досить далеко від Гріндавіка. Пізніше стало відомо, що біля Гріндавіка відкрилася нова тріщина.

Лава дійшла до міста. Три будинки в Ефрахопі в Гріндавіку згоріли або були залиті лавою, також пошкоджені трубопроводи електро- і теплопостачання. Увечері президент Ісландії Гудні Йоханнессон має звернутися до нації.

Що ще відомо про вулкан:

Як повідомляв УНІАН, в середині листопада в місті вже вводили надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана Фаградалсфьятль.

Тоді біля вулкана знайшли 15-кілометровий підземний магматичний тунель, з міста довелося евакуювати чотири тисячі осіб.

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