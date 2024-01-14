Сьогодні вночі в ісландському місті Гріндавік сталася серія землетрусів, в результаті яких почалося виверження вулкана.
Близько 05:00 за місцевим часом у місті пропала електрика, місцева влада проводила евакуацію населення, закликаючи людей бути обережними через те, що на вулицях багато льоду, повідомляє ісландський національний мовник RUV.
Через кілька годин у цивільній обороні повідомили, що під Гріндавіком, ймовірно, знаходиться магма. За даними ісландського метеорологічного управління, підземні поштовхи посилилися під самим містом - це вказувало на те, що вибух може статися всередині.
Вже близько 10:00 почалося виверження вулкана. Повідомлялося, що його джерела знаходяться над тунелем магми в серії кратерів Сунднукс, досить далеко від Гріндавіка. Пізніше стало відомо, що біля Гріндавіка відкрилася нова тріщина.
Лава дійшла до міста. Три будинки в Ефрахопі в Гріндавіку згоріли або були залиті лавою, також пошкоджені трубопроводи електро- і теплопостачання. Увечері президент Ісландії Гудні Йоханнессон має звернутися до нації.
Що ще відомо про вулкан:
Як повідомляв УНІАН, в середині листопада в місті вже вводили надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана Фаградалсфьятль.
Тоді біля вулкана знайшли 15-кілометровий підземний магматичний тунель, з міста довелося евакуювати чотири тисячі осіб.