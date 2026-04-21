Війна в Ірані прискорює ізоляцію США, Трамп втрачає глобальний вплив, – Politico

Війна в Ірані стала каталізатором глибокої кризи у відносинах США з рештою світу.

Війна в Ірані завдає шкоди впливу США у всьому світі та загострює відносини з країнами, вже виснаженими другим терміном президента Дональда Трампа. Цей підрив влади може виявитися важкопоправним, оскільки такі противники США, як Китай, не втрачають можливості скористатися ситуацією.

Від Бангладеш до Словенії нормування палива паралізувало транспорт, викликавши невдоволення лідерів, змушених мати справу з наслідками війни, якої вони не хотіли. У країнах з мусульманською більшістю ефіри заповнені антиамериканською риторикою, часто з мовчазної згоди урядів. Навіть союзники Америки по НАТО обмежили свою допомогу США, причому деякі підкреслюють, що адміністрація Трампа не консультувалася з ними перед початком бойових дій проти Ірану, пише Politico.

Схоже, війна прискорює те, що деякі називають "розривом" США з більшою частиною решти планети з того часу, як Трамп повернувся в офіс і почав хаотично застосовувати економічну та військову міць, включаючи введення мит.

"Багато хто ситий по горло тим, наскільки хаотичною була ця війна, і наляканий потенційним економічним ударом, хоча я не бачив жодних великих протестів у відповідь", – заявив дипломат у Вашингтоні. "Якщо наступним президентом стане більш розсудлива людина, імідж США може покращитися, але перед політиками це ставить складні довгострокові питання щодо альянсу: як далеко ми можемо зайти у лояльності до США і що нам робити, якщо ми більше не зможемо на них покладатися".

Черговою ознакою дистанціювання іноземних держав стала заява прем'єр-міністра Канади Марка Карні. У недавньому відеозверненні він назвав економічні зв'язки своєї країни зі США "слабкостями", які необхідно виправити.

"Ми повинні дбати про себе самі, тому що не можемо покладатися на одного іноземного партнера", – підкреслив Карні, який дедалі частіше критикує Трампа, частково через його погрози на адресу Гренландії. "Ми не можемо контролювати дестабілізацію з боку сусідів. Ми не можемо ставити наше майбутнє на надію, що це раптово припиниться".

Деякі колишні офіційні особи США пояснили, що постійні коливання Трампа щодо його цілей в Ірані не вселяють довіри.

"Союзники не знають, у що вірити, противники не знають, чого боятися, а його власний кабінет не розуміє, якими насправді є його стратегія чи наміри", – заявив Томас Райт, колишній співробітник Ради національної безпеки в адміністрації Байдена. "Довгостроковий прогноз не є остаточним. Але питання в тому, що зроблять Китай, Росія, Північна Корея та Іран у найближчі два роки й дев'ять місяців, якщо цей дрейф триватиме".

У відповідь на прохання про коментар прес-секретар Білого дому Анна Келлі заявила, що підхід Трампа "Америка понад усе" привів до кращих торговельних угод, розширення партнерства у боротьбі з наркотрафіком та збільшення оборонних витрат союзників.

"Світові лідери 47 років говорили про загрозу з боку Ірану, але ні в кого не вистачило сміливості зайнятися цим", – підкреслила Келлі. "Як тільки всі наші цілі будуть досягнуті, включаючи остаточне усунення іранської ядерної загрози, весь світ стане безпечнішим, стабільнішим і кращим".

Енергетична криза – летять іскри

З того часу, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну з Іраном, світовий енергетичний сектор похитнувся через закриття Ормузької протоки та атаки Ірану на енергетичні об’єкти Близького Сходу. США, які й так були провідним світовим виробником нафти та газу, у короткостроковій перспективі зміцнили свій вплив на енергетичних ринках, але ці вигоди можуть бути тимчасовими.

Азіатські країни, найбільш вразливі до волатильності цін на енергоносії – деякі з них запровадили обов’язкову дистанційну роботу або припинили експорт для економії палива, – пообіцяли прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії та перезапустити атомні електростанції, пишуть ЗМІ.

Європа, яка винесла урок з російського вторгнення в Україну, хоче уникнути залежності від єдиного постачальника енергії. Натомість вона планує розширювати програми енергоефективності та відновлюваної енергетики, а також впроваджувати більше електромобілів.

Держави, які бажають обмежити шок від викопного палива, такий як дефіцит і різкі стрибки цін, дійшли висновку, що альтернативи, такі як сонячна енергія, батареї та електромобілі, є необхідними. Багато хто може звернутися до Китаю, який контролює переважну більшість ланцюгів постачання сонячної енергії. Пекін виробляє електромобілі за демпінговими цінами та контролює основну частину мінералів для "чистої" енергії та акумуляторів.

"Мета тут не тільки в тому, щоб пережити шок. Вона в тому, щоб використати цей період невизначеності для створення фундаменту більш міцної стабільності", – заявив минулого тижня президент Азіатського банку розвитку Масато Канда.

Менше друзів на полі бою

Напруження у військових альянсах Америки неможливо ігнорувати в міру продовження війни, йдеться в матеріалі. У попередніх війнах у регіоні президентам США вдавалося згуртувати навіть тих союзників, які неохоче йшли на контакт. Включно з адміністрацією Трампа, яка просила допомоги у захисті ізраїльських міст і цивільної інфраструктури від іранських атак минулого року.

Цього разу адміністрація Трампа не проінструктувала навіть своїх найближчих союзників заздалегідь і з того часу не висувала їм чітких прохань, заявляють журналісти.

Це мало свої наслідки. У відповідь на закриття протоки Велика Британія та Франція провели кілька зустрічей з десятками союзних держав, але без участі США, щоб розробити план забезпечення відкритості протоки після закінчення війни. Європейська ініціатива буде спрямована на проведення оборонних операцій для захисту торгового судноплавства, але терміни та склад сил залишаються на стадії розробки.

Це відбувається в той час, коли Європейський союз також вивчає способи посилення механізму колективної оборони блоку, статті 42.7, на випадок, якщо вона зазнає випробування у відповідь на погрози адміністрації Трампа захопити Гренландію силою. Проте оборонні зв’язки США по всьому світу глибокі і їх важко розірвати, підкреслюється в матеріалі.

Трамп неодноразово погрожував розірвати деякі з них (включно з виходом з НАТО), але не вжив серйозних кроків у цьому напрямку. Багато країн, незважаючи на невдоволення Трампом, як і раніше хочуть бачити військову міць США на своєму боці.

У понеділок США та Філіппіни розпочали масштабні військові навчання, в яких, як очікується, візьмуть участь Японія та Канада, що послужить попередженням Китаю. На Близькому Сході атаки США на Іран викликали неоднозначну реакцію. Ізраїль залишається вірним партнером у боротьбі з Іраном, прагнучи максимально послабити Ісламську Республіку, якщо не вдасться повалити режим.

Хоча країни Перської затоки намагалися відрадити США від перших атак, багато хто з тих пір був у люті через відповідні удари Ірану по їхній території. Об'єднані Арабські Емірати, наприклад, все частіше стають на бік США, навіть незважаючи на повідомлення про те, що їм може знадобитися фінансова допомога від Вашингтона.

Дипломатичні провали

Війна в Ірані також завдала шкоди репутації та впливу Америки в країнах, де зусилля США щодо зміцнення відносин стикаються з жорсткою конкуренцією. У уривку з депеші Державного департаменту американські дипломати в Душанбе, Таджикистан, попередили, що "конфлікт в Ірані призвів до появи стійкого антиамериканського наративу в вкрай обмеженому медіапросторі Таджикистану, у міру того як іноземні гравці посилюють свій вплив".

У уривку додано: "Наші конкуренти витрачають ресурси, щоб забезпечити панування свого наративу в країні, яка знаходиться на перетині інтересів Китаю, Афганістану, Росії та Ірану".

Аналогічні депеші з Бахрейну, Індонезії та Азербайджану також описують поширення антиамериканських настроїв і попереджають, що в деяких випадках безпека та дипломатичні зв’язки США перебувають під загрозою.

Офіційний представник Держдепартаменту Томмі Піготт поділився стандартною заявою: "Дії Трампа роблять Сполучені Штати та весь світ безпечнішими, не дозволяючи іранському режиму отримати ядерну зброю. Це реальність, і вся адміністрація діє в цьому напрямку одностайно".

Дії Трампа в Ірані посилили відчуження деяких союзників, яке виникло, коли він створив "Раду миру", задуману як орган для реалізації угоди між Ізраїлем і ХАМАС, але яка, як підозрюють критики, була покликана замінити ООН. Угорщина та Болгарія були єдиними членами ЄС, які офіційно приєдналися до ради. Інші країни ЄС вважали за краще триматися на відстані, пишуть ЗМІ.

Проте прихильники Трампа стверджують, що будь-які нинішні труднощі, спричинені діями президента в Ірані, будуть виправдані в довгостроковій перспективі. Олександр Грей, високопоставлений співробітник Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа, заявив, що рішення розібратися з Іраном зараз "принесе дивіденди майбутнім президентам".

