'Ізраїль ніколи не втягував мене в це': Трамп розповів, чому розпочав війну проти Ірану

Трамп заявив, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль ніколи не втягував його у війну проти Ірану. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

"Ізраїль ніколи не втягував мене у війну з Іраном - до цього мене привели наслідки 7 жовтня (вторгнення ХАМАС в Ізраїль у 2023 році - УНІАН), а також моє давнє переконання, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю", - написав Трамп.

Президент США зазначив, що "результати в Ірані будуть вражаючими".

"І якщо нові лідери Ірану (зміна режиму!) виявляться розумними, у Ірану може бути велике і процвітаюче майбутнє", - додав Трамп.

США та Ізраїль збираються продовжити війну проти Ірану

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що спільні зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершилися. Він сказав, що "в будь-який момент можуть відбутися нові події".

Також Натаньяху заявив, що США та Ізраїль "досягнуть своїх цілей і принесуть більше надії та світла вільним народам світу".

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські представники вирушили до Ісламабаду для переговорів. Він додав, що напередодні Іран відкрив вогонь в Ормузькій протоці, чим порушив домовленість про припинення вогню.

