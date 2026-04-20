Переговорники США вирушили на зустріч з Іраном, – Трамп

У Пакистані відбудеться другий раунд переговорів із представниками Тегерана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вирушили до Ісламабаду (Пакистан) для участі в переговорах, спрямованих на деескалацію напруженості на Близькому Сході. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп в інтерв'ю The New York Post.

"Вони зараз прямують туди, – сказав Трамп. – Вони будуть там сьогодні ввечері, за часом Ісламабада".

Президент США підкреслив, що особисто готовий до прямих переговорів з Тегераном, якщо з'явиться можливість досягти відчутного прогресу, пише видання.

Відео дня

"Ми мали провести переговори", – сказав Трамп у короткому інтерв’ю, відмахнувшись від сумнівів у тому, що переговори можуть зірватися. "Тому я вважаю, що на даному етапі ніхто не грає в ігри".

Раніше повідомлялося, що до складу переговорної групи США входять Віткофф і Кушнер, які вже брали участь у підготовці контактів з іранською стороною. Їхня участь розглядається як частина дипломатичних зусиль Вашингтона з пошуку можливого компромісу.

Конфлікт на Близькому Сході - останні новини

Напередодні Дональд Трамп у соцмережі Truth Social зазначив, що Ізраїль не має відношення до того, що США розпочали конфлікт з Іраном, всупереч численним заявам ЗМІ. Президент США заявив, що однією з причин війни на Близькому Сході є загроза отримання Іраном ядерної зброї.

20 квітня після короткочасного відновлення роботи судноплавство в Ормузькій протоці знову зупинилося. Хоча ще 17 квітня Іран і США заявили про відкриття протоки, що призвело до падіння цін на нафту і поспішного проходу комерційних суден.

