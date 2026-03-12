'Підніміть руки та слідуйте за нами': дрони і роботи беруть росіян у полон, - Forbes

Дрони та роботи стають новими "інструментами "на фронті.

Українські безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані системи дедалі частіше змушують російських солдатів складати зброю, а іноді беруть ворога в полон без участі живих військових, пише Forbes.

Дрони як інструмент капітуляції

Відео, опубліковане 11 березня журналістом Андрієм Цаплієнком, показує, як російські десантники, атаковані дроном DJI Matrice з гучномовцем, підкоряються наказам і слідують за безпілотником до українських позицій.

Оператори дронів транслювали інструкції: "Підніміть руки та слідуйте за нами". Четверо солдатів виконали ці накази і були взяті під варту українськими військами. Такі випадки повторювалися.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив на X у березні 2026 року:

"Ми записуємо на відео, як російські солдати здаються українським безпілотникам. Оператори БПЛА супроводжують їх до наших позицій. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому".

Наземні роботи на полі бою

Крім дронів, українські наземні роботи також беруть ворога в полон. У січні 2026 року троє російських солдатів здалися озброєному безпілотному наземному автомобілю в районі Лимана.

Дебора Фейрламб, співзасновниця венчурного фонду Green Flag Ventures, пояснює: "Наземні роботи вже використовуються в наступальних цілях зі встановленими кулеметами, для поповнення запасів логістики та евакуації поранених. Вони зменшують небезпеку для людей".

Мінімізація людських втрат

За словами Люби Шипович, генерального директора фонду Dignitas Ukraine:

"Ми хочемо витягти людей із окопів і з лінії фронту. Роботи можуть виконувати брудну та небезпечну роботу. Ідея про те, що роботи повністю замінять піхоту, хибна, але це наша стратегічна мета".

Полковник Костянтин Гуменюк, головний хірург Медичних сил України, додає:

"Війна докорінно змінилася через поширення безпілотних систем. Майже всі травми серед наших військовослужбовців зараз пов’язані з дронами".

Дрони беруть в полон окупантів

Як повідомляв УНІАН, українські оператори БПЛА інколи беруть в полон окупантів, хоч їхні дрони призначені для ударів, а не розвідки. Нагадаємо, влітку минулого року українські бійці взяли у полон окупанта за допомогою FPV-дрона.

Раніше на півдні взяли в полон російського штурмовика, який брав участь у провальних штурмах Дач біля Херсона. Йдеться про Салавата Єрмабітова родом з Башкортостана.

