Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий сприяти припиненню конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Він заявив, що може допомогти "знизити напруженість, яка загострилася у зв'язку з останніми подіями".
"Ми сповнені рішучості продовжувати активізувати розпочаті нами дипломатичні зусилля з відновлення спокою. Ми закликаємо всіх учасників, що мають відношення до регіону, сприяти встановленню миру", - цитує видання CNN заяву Ердогана на церемонії відкриття церкви в Стамбулі.
Президент Туреччини зазначив, що хоча країна завжди "солідарна з нашими палестинськими братами, ми підкреслюємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації напруженості в регіоні, кровопролиття і посилення проблем".
Війна в Ізраїлі - головні новини
7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль. З Сектора Гази випустили понад 2 тисяч ракет, а також бойовики прорвали огорожу і увірвалися в найближчі до кордону міста, де вбивали мирне населення та викрадали людей.
8 жовтня Єрусалим офіційно оголосив війну, після чого до кордону з Газою почали стягувати танки і артилерію, а також продовжилися авіаудари по Газі.
Повідомляється, що кількість жертв від нападу ХАМАС збільшилося до 700 осіб, серед яких є громадяни США, Франції, Німеччини та України, а також поранено 2200 осіб.
При цьому влада Ірану підтримали напад на Ізраїль та закликав інші країни підтримати Палестину.