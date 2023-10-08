Реджеп Таїп Ердоган закликав усіх хто, має відношення до регіону, сприяти встановленню миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий сприяти припиненню конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Він заявив, що може допомогти "знизити напруженість, яка загострилася у зв'язку з останніми подіями".

"Ми сповнені рішучості продовжувати активізувати розпочаті нами дипломатичні зусилля з відновлення спокою. Ми закликаємо всіх учасників, що мають відношення до регіону, сприяти встановленню миру", - цитує видання CNN заяву Ердогана на церемонії відкриття церкви в Стамбулі.

Президент Туреччини зазначив, що хоча країна завжди "солідарна з нашими палестинськими братами, ми підкреслюємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації напруженості в регіоні, кровопролиття і посилення проблем".

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Війна в Ізраїлі - головні новини

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль. З Сектора Гази випустили понад 2 тисяч ракет, а також бойовики прорвали огорожу і увірвалися в найближчі до кордону міста, де вбивали мирне населення та викрадали людей.

8 жовтня Єрусалим офіційно оголосив війну, після чого до кордону з Газою почали стягувати танки і артилерію, а також продовжилися авіаудари по Газі.

Повідомляється, що кількість жертв від нападу ХАМАС збільшилося до 700 осіб, серед яких є громадяни США, Франції, Німеччини та України, а також поранено 2200 осіб.

При цьому влада Ірану підтримали напад на Ізраїль та закликав інші країни підтримати Палестину.

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