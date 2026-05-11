Зеленський пояснив, на якому етапі перебуває новий обмін полоненими

Україна передала списки полонених українців і очікує, що США зможуть забезпечити, аби Росі звільнила наших співвітчизників з полону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще відбувається погодження конфігурації обміну полоненими між Україною і Росією. Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова після зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", - наголосив Зеленський.

Також президент України додав, що були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.

Про укладення угод про дрони з іншими країнами

За словами глави держави, окремо й детально Умєров доповів про контакти із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною.

"Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу", - зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам - необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Президент підкреслив:

"Будуть і вагомі фінансові результати".

Разом з тим, як повідомив президент, окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром "відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу".

"Готуємо новини - позитивні для України", - зазначив Зеленський.

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 8 травня ввечері президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир’я між Україною і Росією і про обмін полоненими за принципом "тисяча на тисячу" з кожної країни.

Водночас, ініціатор війни Володимир Путін заявив, що Київ буцімто не надав жодних пропозицій щодо обміну бранцями і взагалі "зник з радарів".

Обізнаний представник Офіу президента у коментарі УНІАН повідомив, що заява Путіна про те, що Україна нібито не готова до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, не відповідає дійсності. Ймовірно, Кремль прагне зірвати відповідні домовленості.

