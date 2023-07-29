Але це лише ті, про кого відомо; реальне число може бути значно більшим.

Кілька десятків німецьких екстремістів вирушили воювати в Україну, більшість – на боці Росії. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ за запитом видання Welt.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецькі правоохоронці зафіксували виїзд з Німеччини 61 людини, "причетної до екстремізму або політично вмотивованих злочинів". Серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

За наявними відомостями, щонайменше 39 з них покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на боці Росії, 12 - на боці України. Стосовно більшості з них Берлін має в своєму розпорядженні конкретну інформацію про їхню участь у бойових діях.

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Welt зазначає, що фактична кількість німців, які воюють в Україні, значно більша. Однак влада Німеччини збирає дані тільки про людей, пов'язаних з екстремізмом. Наприклад, багато колишніх військовослужбовців Бундесверу приєдналися до Інтернаціонального легіону в складі української армії.

Сам факт участі в бойових діях в Україні німецькими законами не карається, поки мова йде про службу в регулярних арміях. Інша ситуація з "добровольчими загонами" або "ополченням", участь в яких вже може бути кваліфікована як найманство, заявила прес-секретар федерального Міністерства юстиції.

Однак депутат німецького парламенту Родеріх Кізеветтер розкритикував таку ситуацію.

"Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних груп для участі в нападі на Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після їх повернення до Німеччини", — сказав він, зазначивши, що участь у війні на боці РФ сама по собі передбачає "систематичну причетність до воєнних злочинів і порушень прав людини".

Участь іноземців у російсько-українській війні

Як українське, так і російське законодавство передбачає можливість проходження служби в армії та участь у бойових діях громадян інших держав. Міжнародне законодавство також допускає таку можливість, але окремі країни на свій розсуд можуть забороняти своїм громадянам служити в арміях інших країн і тим більше брати участь у бойових діях.

Так, в українській армії створено добровольчий Інтернаціональний легіон. У ньому особливо багато грузинських і білоруських добровольців. З іншого боку так звана "ПВК Вагнера" є незаконною організацією навіть за російським законодавством, тому участь в ній для іноземців загрожує кримінальною відповідальністю після повернення додому.

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