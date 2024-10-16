При цьому чотири регіони РФ за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну проти України за один день.

Росія витрачає на тиждень війни проти України більше коштів, ніж становлять річні бюджети 80% регіонів Російської Федерації. Про це пише The Moscow Times.

Так, нещодавно російська влада поділилася проєктом бюджету на 2025 рік із рекордними військовими витратами в розмірі 13,2 трлн рублів, або 38 млрд рублів на день. Витрати на соціальну політику та освіту в РФ при цьому планують зменшити.

"У поточному році витрати бюджету на армію і силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів", – зазначає видання.

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Тільки 18 суб'єктів Російської Федерації мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Серед них, зрозуміло, опинилася Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) і відповідні області. До списку 18 суб'єктів потрапили і регіони з розвиненою видобувною та переробною промисловістю.

Ще в 64 регіонах годові бюджети нижчі за витрати Росії на війну за 7 днів. І в майже чверті регіонів бюджети менші за третину тижневих військових витрат. До останніх належать, зокрема, Кабардино-Балкарія, Тива, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай, а також низка депресивних областей Росії: Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська і Псковська.

"Чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день (30 млрд рублів): Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ", – підкреслюють автори.

Витрати РФ на війну

Влада Російської Федерації заклала в бюджет 2025 року рекордну суму витрат на війну. Військові витрати становитимуть 6,31% ВВП країни-агресорки.

За статтею "Національна оборона" заплановано витрати в розмірі 13,5 трильйона рублів. При цьому в бюджеті на 2024 рік військові витрати закладали лише 10,4 трильйона рублів. Тоді це теж називали рекордом.

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