Росія витрачає на тиждень війни проти України більше коштів, ніж становлять річні бюджети 80% регіонів Російської Федерації. Про це пише The Moscow Times.
Так, нещодавно російська влада поділилася проєктом бюджету на 2025 рік із рекордними військовими витратами в розмірі 13,2 трлн рублів, або 38 млрд рублів на день. Витрати на соціальну політику та освіту в РФ при цьому планують зменшити.
"У поточному році витрати бюджету на армію і силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів", – зазначає видання.
Тільки 18 суб'єктів Російської Федерації мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Серед них, зрозуміло, опинилася Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) і відповідні області. До списку 18 суб'єктів потрапили і регіони з розвиненою видобувною та переробною промисловістю.
Ще в 64 регіонах годові бюджети нижчі за витрати Росії на війну за 7 днів. І в майже чверті регіонів бюджети менші за третину тижневих військових витрат. До останніх належать, зокрема, Кабардино-Балкарія, Тива, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай, а також низка депресивних областей Росії: Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська і Псковська.
"Чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день (30 млрд рублів): Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ", – підкреслюють автори.
Витрати РФ на війну
Влада Російської Федерації заклала в бюджет 2025 року рекордну суму витрат на війну. Військові витрати становитимуть 6,31% ВВП країни-агресорки.
За статтею "Національна оборона" заплановано витрати в розмірі 13,5 трильйона рублів. При цьому в бюджеті на 2024 рік військові витрати закладали лише 10,4 трильйона рублів. Тоді це теж називали рекордом.