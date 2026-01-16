Європейські солдати в секретному таборі в Арктиці таємно готуються до війни з РФ, - Politico

Навчання імітують місії, які війська виконували б у разі активації статті 5 НАТО про колективну оборону.

У таборі "Вікінг" в Норвегії європейські військові готуються до конфлікту з Росією. Як пише Politico, цей тренувальний табір для британських військових відкрився в 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і, як очікується, чисельність досягне 1500 осіб цієї весни, а потім 2000 в наступному році. Великобританія "фактично подвоює" чисельність своїх королівських морських піхотинців у Норвегії за три роки, заявила міністр закордонних справ Іветт Купер.

Навчання імітують місії, які війська виконували б у разі активації статті 5 НАТО про колективну оборону.

При цьому Європі доводиться зосереджуватися і на іншій півкулі – там, де президент США Дональд Трамп розпалює кризу, претендуючи на Гренландію. На цьому тлі глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде поскаржився на те, що вони не можуть більше зосередитися на Україні і "менше на інших речах" - Трамп не залишив їм іншого вибору.

Безпека Арктики

Міністр закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що безпека Арктики взаємопов'язана.

"Подивіться на карту Арктики і на розташування морських каналів. Не можна розглядати безпеку Арктики як окрему проблему, тому що вся суть безпеки Арктики полягає в тому, що вона впливає на нашу трансатлантичну безпеку в цілому. Очевидно, що не можна просто покладатися на оборону Європи", - сказала вона.

У свою чергу глава МЗС Норвегії зазначає, що ризик для його частини Арктики є більш безпосереднім:

"На схід від нашого східного кордону знаходиться Кольський півострів і Мурманськ. У цьому регіоні зосереджена найбільша в світі кількість ядерної зброї, і, зокрема, потенціал удару у відповідь Росії там. Їм потрібен доступ до відкритого океану, а в умовах війни ми не хочемо, щоб у них був цей доступ", - зазначив він.

За його словами, якщо виникне криза, цей район негайно стане центром уваги через важливість ядерного потенціалу Росії, бази підводних човнів:

"Рівень напруженості дуже швидко перейде від низького до високого. Тому нам необхідно планувати швидке посилення, швидке нарощування сил, а також постійну військову присутність в цьому районі".

Трамп хоче отримати Гренландію

Як повідомляв УНІАН, Трамп відстоює позицію встановлення контролю США над Гренландією в інтересах національної безпеки. На його переконання, Китай або Росія можуть прагнути захопити острів, але США не дозволять цьому статися.

Щоб заспокоїти побоювання Трампа і наростити заходи безпеки, Данія разом з союзниками по НАТО прийняла рішення направити додаткові війська на острів і розмістити їх там на постійній основі.

