Перевірка торкнеться понад 55 мільйонів осіб.

У США проводять перевірку понад 55 мільйонів осіб, які мають чинні американські візи, на предмет порушень, які можуть призвести до депортації.

Як пише Associated Press, Держдепартамент заявив, що всі власники віз США, зокрема туристи з багатьох країн, підлягатимуть "постійній перевірці" з метою виявлення будь-яких ознак, що вказують на те, що вони можуть не мати права на дозвіл на в'їзд або перебування в Сполучених Штатах. У разі виявлення такої інформації візу буде анульовано, а якщо власник візи перебуває у Сполучених Штатах, його буде піддано депортації.

"Нове формулювання Держдепартаменту передбачає, що безперервний процес перевірки... стане набагато поширенішим і може означати, що навіть у тих, кому дозволено в'їзд до США, ці дозволи можуть бути раптово анульовані", - зазначає видання.

Чиновники заявляють, що перевірки охоплюватимуть облікові записи всіх власників віз у соціальних мережах, дані правоохоронних органів та імміграційної служби в їхніх країнах, а також будь-які порушення законодавства США, які підлягають судовому переслідуванню, вчинені ними під час перебування у Сполучених Штатах.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки, торік у США налічувалося 12,8 мільйона власників грін-карт і 3,6 мільйона осіб, які мають тимчасові візи.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати стягуватимуть заставу до 15 тисяч доларів з претендентів туристичних і бізнес-віз із деяких країн, щоб гарантувати їхній від'їзд зі США до закінчення терміну дії їхніх віз.

Нагадаємо, раніше раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни, і знайшли притулок у США, зможуть залишатися в країні до завершення конфлікту.

