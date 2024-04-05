Березневі "вибори президента" остаточно розвіяли у Заходу сумніви в тому, що Росія - це диктатура.

Після фарсу з так званими виборами в Росії західні ЗМІ практично перестали титулувати Володимира Путіна "президентом". Тепер його все частіше називають "диктатором" і "тираном".

"Кремлівський диктатор хоче вдарити", - так фотографію з Путіним підписав німецький таблоїд Bild.

Видання використовує це визначення і його синоніми (тиран, деспот) і в інших своїх статтях про Путіна, практично відмовившись від терміна "президент".

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Словом "диктатор" тепер титулує Путіна і британська газета The Telegraph.

Британський таблоїд The Sun пішов ще далі і регулярно вправляється в набагато екстравагантніших визначеннях - "параноїк", "божевільний деспот", "божевільний Влад".

Багато ЗМІ, відмовившись від терміна "президент", використовують щодо Путіна більш нейтральне визначення "глава Кремля" і його синоніми ("шеф Кремля", "начальник Кремля" тощо). Так, зокрема, чинить німецька газета Sueddeutsche Zeitung і багато інших німецьких видань.

Так само Путіна називають французькі газети Le Monde і Liberation.

"Вибори президента" в Росії

Як писав УНІАН, 15-17 березня в Росії відбулося триденне голосування в рамках чергових "виборів президента". Російський Центрвиборчком зумів завершити підрахунок голосів менше ніж за добу і за результатами опрацювання 100% протоколів оголосив переможцем Володимира Путіна.

Крім неймовірної швидкості підрахунку голосів показовими стали і самі результати. Диктатору "намалювали" абсурдні показники народної підтримки, неможливі в нормальній демократичній країні - понад 87%. Не менш безглуздими були й показники явки виборців - понад 77%.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що це були "вибори без вибору". Спікер німецького МЗС повідомив, що в його відомстві Путіна більше не називатимуть "президентом".

МЗС Франції опублікувало заяву, в якій повідомило про невизнання результатів російського голосування.

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