Єдиний в РФ завод оптоволокна зупинив роботу, а китайці ‎підставили Кремлю 'підніжку'‎

Китайські постачальники з 2026 року підняли ціни на оптоволокно для російських покупців у 2,5–4 рази.

У Росії з травня 2025 року припинив роботу єдиний в країні завод з виробництва оптичного волокна, яке використовується, зокрема, у війні проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами гендиректора ComNews Group Леоніда Коника, пошкоджене АТ "Оптиковолоконные системы" в Саранську досі не відновило роботу.

Виробничі потужності підприємства становили приблизно 4 млн км оптоволокна на рік, з якого два десятки російських кабельних заводів виготовляли оптоволоконні кабелі. Тепер вони на 100% залежать від поставок волокна з Китаю. При цьому китайці з 2026 року підняли ціни на оптоволокно для російських покупців у 2,5–4 рази.

За даними Коника, на початку 2025 року волокно G.652D, яке застосовують у волоконно-оптичних кабелях, коштувало в Китаї 16 юанів (2,34 долара) за 1 км. До кінця року ціна зросла до 25 юанів (3,65 долара), а в січні 2026-го воно коштувало вже 40 юанів (5,85 долара).

Зростання вартості оптоволокна пояснюють різким збільшенням попиту. Як відомо і Росія, і Україна активно використовують оптоволоконні кабелі для дронів. Це робить безпілотники невразливими для радіоелектронних засобів придушення.

В результаті в минулого році РФ спожила 10,5% від світового випуску оптоволокна, хоча до цього показник не перевищував 1%. Таким чином, в абсолютному вираженні Москва придбала в минулому році майже 60 млн км волокна.

В цілому, за словами фахівців, в світі спостерігається дефіцит оптоволокна через розвиток штучного інтелекту і будівництво інфраструктури для нього. На думку експертів, основний ризик полягає не стільки у ціні, скільки у фізичній доступності обсягів волокна.

Через зростання закупівельних цін постачальники вже перейшли на повну передоплату. Як наслідок, кабельні заводи не зможуть утримувати ціни на готову продукцію і будуть змушені їх підвищити.

Дрони на оптоволокні – головні новини

Минулого року Росія подвоїла виробництво FPV-дронів на оптоволокні. Москва налагодила виробництво таких БпЛА у щонайменше трьох неназваних регіонах. Генеральний директор Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексій Чадаєв повідомляв, що щомісяця РФ виготовляє понад 50 тисяч таких дронів.

Україна також активно розвиває цей напрямок. У 2025-му колишній віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України (нині – міністр оборони) Михайло Федоров казав, що українські FPV-дрони на оптоволокні можуть вражати цілі на подвоєній відстані – ураження на глибині понад 40 км стають для них нормою. Державний діяч підкреслив, що такі дрони забезпечують перевагу у тих умовах, де звичайні рішення виявляються неефективними.

