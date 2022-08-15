В лікарнях перебуває 21 людина. Їхній стан фахівці оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 8 ранку відомо про шістьох загиблих внаслідок вибуху й пожежі, яка за ним послідувала, на ринку "Сурмалу" в столиці Вірменії Єревані.

Про це повідомив речник Міністерства надзвичайних ситуацій Айк Костанян у соцмережі.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Костанян додав, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Представник МНС Гарі Армаганян повідомив Радіо Свобода, що особи чотирьох постраждалих вже вдалося встановити.

Крім того, у МОЗ країни підтвердили, що внаслідок вибуху в "Сурмалу" загинули шестеро людей. До різних центрів медичної допомоги доставлено 61 постраждалого, лікування продовжує 21 громадянин. Їхній стан фахівці оцінюють як середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, на території оптово-роздрібного ринку "Сурмалу" в Єревані в неділю о 13.23 пролунав вибух, потім спалахнула пожежа. За останніми даними, постраждала 61 людина, безвісти зниклими вважаються15 осіб.

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