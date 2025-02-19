На думку Мецоли, Європі потрібен єдиний ринок оборонної промисловості.

Європа буде готова самостійно протистояти загрозам з боку Китаю чи Росії, якщо США вирішать зменшити свій внесок у колективну безпеку, впевнена голова Європарламенту Роберта Мецола. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

За її словами, в останні роки Європейський Союз збільшив спільні оборонні витрати на 30% і досяг значного прогресу в питаннях спільних оборонних закупівель та розширення виробництва боєприпасів.

"Через Європейський оборонний фонд ми підтримуємо держави-члени у розробці інноваційних та сумісних оборонних технологій і техніки", - наголосила голова Європарламенту.

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Вона додала, що у ЄС з’явився єврокомісар з питань оборони, а "Європейський парламент підвищив статус свого підкомітету з питань оборони до повноцінного комітету". І хоч це, на її думку, "важливі кроки", але "потрібно зробити ще більше". І Мецола запевнила, що це буде зроблено.

"Наша справжня проблема - фрагментація. У той час як США використовують 30 систем озброєнь, у Європі їх 178. Фрагментація означає вищі витрати та неефективність. Нам потрібен єдиний ринок оборонної промисловості. Адже, як влучно сказав прем'єр-міністр Туск (Дональд Туск – прем’єр-міністр Польщі, - ред.): "час геополітичного аутсорсингу минув"", - підкреслила Мецола.

Відносини Європи і США: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, лідери чотирьох політичних груп, що представляють більшість депутатів Європейського парламенту, випустили спільну декларацію щодо війни в Україні та відносин зі США. Політики погодилися, що Європа більше не може бути залежною від США. Вони закликали подвоїти зусилля, спрямовані на захист України та європейської безпеки.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала представнику США з питань України Кіту Келлогу "плани Європи щодо збільшення виробництва та витрат на оборону, зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу". Вона повідомила про наміри забезпечувати частку ЄС у військовій допомозі Києву повною мірою та "навіть зробити більше".

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