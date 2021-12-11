Польща вважає, що "третій голос" належить співробітнику КДБ.

Польща опублікувала запис розмови пілота літака Ryanair, у салоні якого перебував Роман Протасевич, й диспетчера мінського аеропорту у травні під час примусової посадки лайнера в Білорусі.

Запис у Facebook опублікував речник міністра координатора спецслужб.

Під час розмови диспетчер аеропорту доповів пілоту про нібито бомбу на борту, через що літак врешті й приземлився у білоруській столиці.

На запис потрапив і третій голос, який, як вважають у Варшаві, належить співробітнику білоруських спецслужб. Саме з ним час від часу перемовлявся диспетчер "для консультації".

"Третій голос", зокрема, підказав диспетчеру сказати пілоту, що код безпеки "червоний".

Диспетчер, за даними NYT, втік до Польщі разом з мігрантами з близькосхідних країн.

Читайте такожЛондонський суд дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа в СШАВін надав польським слідчим докладні докази того, що посадка Ryanair була спланованою акцією КДБ Білорусі.

За його словами, тоді в диспетчерській знаходився офіцер спецслужби, який "у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу". Після цього він підтримував з кимось постійний контакт і по телефону повідомляв йому про все, що відбувається з літаком.

Посадка Ryanair і затримання Протасевича

Літак Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс зробив вимушену посадку в Білорусі після повідомлення мінського диспетчера про нібито бомбу на борту.

Проте після приземлення білоруські силовики арештували двох пасажирів лайнера – журналіста Романа Протасевича, який до цього критикував Олександра Лукашенка й займався опозиційною діяльністю, та його дівчину – уродженку Росії.

Згодом Захід підтвердив, що Ryanair посадили навмисне, звинувативши режим Лукашенка у небезпечній спецоперації.

Країни Європи, в тому числі Україна, припинили авіасполучення з Республікою на знак протесту, а проти Білорусі ввели нові санкції.

За розслідування обставин вимушеної посадки літака в Мінську взялася Міжнародна організація цивільної авіації ( ІКАО, ICAO) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації і координує її розвиток.

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Автор: Яна Ставська