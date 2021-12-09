Колишній авіадиспетчер розповів польським слідчим органам відомі йому деталі примусової посадки літака Ryanair в травні.

Колишній авіадиспетчер розповів польським слідчим, що примусова посадка в Мінську літака Ryanair в травні 2021 року з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту була спецоперацією білоруських спецслужб.

Про це пише The New York Times з посиланням на неназваних представників європейських спецслужб.

Повідомляється, колишній авіадиспетчер аеропорту Мінська втік до Польщі разом з мігрантами з близькосхідних країн. Він надав польським слідчим докладні докази того, що літак посадили в Мінську за допомогою неправдивої загрози вибуху на борту в рамках спецоперації із затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Згідно з його свідченнями, тоді в диспетчерській знаходився офіцер КДБ Білорусі, який "у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу". Після цього він підтримував з кимось постійний контакт і по телефону повідомляв йому про все, що відбувається з літаком.

Також повідомляється, що авіадиспетчера звуть Олег Галегов, він етнічний грузин і одружений на білорусці. У день інциденту саме він повідомив пілоту літака, що на борту нібито знаходиться бомба, і той повинен посадити лайнер в Мінську з міркувань безпеки.

Посадка літака Ryanair в Мінську і затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі і екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала Адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак у підсумку влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі, і в підсумку заборонили білоруським державним авіакомпаніям користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС.

За розслідування обставин вимушеної посадки літака в Мінську взялася Міжнародна організація цивільної авіації ( ІКАО, ICAO) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації і координує її розвиток.

Автор: Олег Давигора