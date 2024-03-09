Зазначається, що китайські судна здійснювали небезпечні маневри в Південно-Китайському морі.

Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро доручив військовим застосувати нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни. Рішення ухвалено через кілька днів після чергового зіткнення з китайськими кораблями в Південно-Китайському морі.

"Ми розвиваємо наш потенціал для захисту і забезпечення безпеки всієї нашої території та виключної економічної зони, щоб наш народ і всі наступні покоління філіппінців могли вільно пожинати і насолоджуватися щедрістю природних ресурсів, які належать нам по праву", - цитує філіппінського міністра видання Bloomberg.

На початку тижня четверо філіппінців дістали поранення після того, як два китайські кораблі берегової охорони застосували водомети проти судна, зафрахтованого філіппінськими військовими для поповнення запасів.

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"Філіппінські та китайські кораблі зіткнулися, коли китайські судна здійснили небезпечні блокуючі маневри", - заявила Маніла.

Концепція всеосяжної архіпелажної оборони, представлена очільником оборонного відомства в січні, є частиною зусиль з підвищення військового потенціалу країни та координації зусиль уряду з надання філіппінським громадянам і компаніям, а також особам, уповноваженим урядом країни, безперешкодної розвідки природних ресурсів.

В управлінні зі зв'язків із громадськістю президента заявили, що ця стратегія була "ухвалена адміністрацією Маркоса як загальнодержавний підхід до вирішення морської суперечки з Китаєм".

"Це стратегічне рішення, і для його здійснення не будуть потрібні постійні директиви", - заявив Теодоро.

Тайвань і Китай - останні новини

Китай поводиться досить агресивно в регіоні. Так, влада Тайваню побоюється нападу китайської армії. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що поглинання Тайваню Китаєм "неминуче".

При цьому на Тайвані на виборах президента здобув перемогу прозахідний кандидат Лай Чінте, який виступає за окрему ідентичність острова і відкидає територіальні претензії Китаю. Крім того, Чінте обіцяє зберегти мир у Тайванській протоці, яка є джерелом військової напруженості для двох найбільших економік світу, пообіцявши йти пліч-о-пліч з іншими великими демократіями.

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