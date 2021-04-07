Колись США і Європа жорстко стримували Кремль і водночас посилали сигнали про діалог, і десятиліттями це добре працювало.

Росія стягує війська на кордон України. Це справді підготовка військових навчан, як каже Кремль? Чи нова ескалація війни на Донбасі неминуча? У будь-якому випадку така поведінка - це очевидна провокація.

А ще це випробування. Москва намагається перевірити, якою буде відповідь Заходу в часи нового американського президента Джо Байдена, - пише Die Welt. Рішучість буде єдиною правильною відповіддю. Якщо Захід загалом і США зокрема дадуть чітко зрозуміти, що вони не будуть стояти, склавши руки, й дивитися на новий російський наступ, чоловік у Кремлі зрозуміє, що зусилля й витрати перевершують будь-які нові здобутки в Україні.

Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеВійна не в інтересах Росії. Принаймні, зараз. На Заході, а особливо в Європі, усвідомлення цього факту не означає, що потрібно повернутися до ведення справ, як зазвичай. Росія буде продовжувати намагатися дестабілізувати Україну, так само як і східні країни НАТО: Литву, Латвію, Естонію і, можливо, Польщу. Тому Захід повинен відповісти на це так, як в часи Холодної війни: водночас і стримуванням, і сигналом про готовність ослабити напругу.

Стримування може мати наступний вигляд: Вашингтон пригрозить Москві новими поставками зброї Києву, якщо російські солдати залишаться на кордоні. Водночас, НАТО оголосить, що збільшує кількість солдатів так званих сил швидкого реагування. Цей підрозділ НАТО повинен за лічені дні бути готовим діяти на східному фланзі. Зараз сили швидкого реагування налічують 5 тисяч військових, які будуть захищати країни НАТО від атаки Росії.

Після гри м'язами повинні з'явитися дії, націлені відродити старий "Нормандський формат". В 2014 році Ангела Меркель і тогочасний президент Франції Франсуа Олланд разом з президентами України і Росії проводили зустрічі, щоб полегшити ситуацію на Донбасі. Тепер США повинні очолити формат.

Читайте такожAtlantic Council: Переговори про Донбас без України - це крах "Нормандського формату"Метою буде спочатку пом'якшення нинішньої ситуації з метою знешкодження вибухового потенціалу конфлікту в цілому. Перед усім, це повинні будуть зробити росіяни й українці, але також американці й європейці, враховуючи взаємні потреби іншої сторони. Статус-кво можна змінити лише в тому випадку, якщо його визнають. Таким було правило Холодної війни й політики релаксації. І це не найгірше правило.

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань