Але поки що спроби залякати Київ не принесли ніякої користі Кремлю, хоча він може записати одну дипломатичну перемогу на свій рахунок.

Востаннє, коли Росія збирала так багато військ біля кордонів України, вона вторглася на територію сусіда й анексувала Крим. Командир військами США в Європі генерал Тодд Волтерс підтвердив, що стягування сил впродовж останніх тижнів "повністю відображає розміри, темпи і масштаби" російської активності в 2014 році.

Публічне визнання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що його країна й справді відправила дві армії й три повітряно-десантні загони до кордону України, але нібито для "військових тренувань", точно нікого не заспокоїло. Як пише The Economist, вторгненню сім років тому теж передували схожі сумнівні "маневри".

Мета стягування військ Росії лишається не зрозумілою. Це точно не звичайні тренування. Наприклад, поблизу Воронежа за 200 кілометрів від української території розгорнули систему військового зв'язку далекої дії. Її використовують лише великі бойові одиниці. А це, на думку аналітиків оборонно-розвідувальної компанії Janes, "вказує на масштаби розгортання" військ. Деякі російські підрозділи подолали тисячі кілометрів. Аналітик Janes Том Буллок підмітив, що російські війська продовжують рухатися в напрямку кордону.

Читайте такожBloomberg: Путін спокушає долю, стягуючи армію до кордону УкраїниУ свою чергу, Майкл Кофмен з аналітичного центру CNA вказав на те, що цей рух відбувається "умисне неприховано". А це виключає будь-яку можливість несподіваної атаки. Все організовано так, щоб це суперечило вимогам великої військової операції. Бойові загони збираються на полігонах, а не рухаються до стратегічних місць збору чи розпорошуються, щоб їх було важче виявити. Також зараз не зрозуміло, що Росія могла б справді спробувати захопити.

"Я не бачу жодного достатньо важливого об'єкта, щоб потрібне було наземне вторгнення, попри всі наслідки після нього", - сказав Роб Лі з Королівського коледжу Лондона.

На думку The Economist, більш вірогідно, що Володимир Путін використовує свою армію як інструмент дипломатії примусу. Режим припинення вогню між Росією і Україною на Донбасі розвалюється. Вбивство українського солдата 10 квітня було вже 28-м цього року. Більше того, у лютому Україна розлютила Кремль, запровадивши санкції проти проросійського політика й бізнесмена Віктора Медведчука.

Дмитро Тренін з Московського Центру Карнегі стверджує, що нібито саме президент України Володимир Зеленський спровокував нинішній цикл ескалації, відправивши важке озброєння до кордонів у лютому й почавши наступ проти "російськомовної опозиції" заради підтримки Заходу. Хоча Буллок наполягає, що для таких звинувачень немає жодних доказів.

Разом з тим, у Путіна є й внутрішні обставини, через які він міг вдатися до гри м'язами. Його уряд арештував понад 10 тисяч учасників протестів у січні, які вийшли на вулиці, щоб підтримати ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Політичний рейтинг президента Росії теж обвалився перед парламентськими виборами, наміченими на вересень. Дві п'ятих росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. А економіка переживає стагнацію.

Читайте такожСША стежать за ситуацією біля кордону України на тлі ескалації з боку РФПоки що Путін не добився нічого від Зеленського, який отримав помітну підтримку Заходу. 2 квітня президент Джо Байден вперше зателефонував українському колезі. За словами Олександра Данилюка, який на короткий час очолював українську РНБО, американська підтримка України, яка не входить в НАТО, поки цим і обмежиться. На його думку, Байдена тривожить недосвідченість українського президента, а також його початкові спроби помиритися з Росією.

Але в України є й інші друзі. Через тиждень після розмови з Байденом, Зеленський відвідав Туреччину, яка продає українській армії ті самі дешеві безпілотники, які допомогли Азербайджану розбити сили Вірменії у війні минулого року.

Путін все більше ізольований від Заходу й нетерпляче вимагає визнання. Але він може зарахувати собі принаймні одну дипломатичну перемогу. 22 березня Росія оголосила, що Байден відмовився від пропозиції провести відео-конференцію з Путіним. Через три тижні після того, 13 квітня, на тлі стягування російських військ до українських кордонів Байден запропонував Путіну зустрітися "у найближчі місяці". Зеленський буде знервовано стежити за цим.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань