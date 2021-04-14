Це правда те, чого Володимир Путін добивався останнім часом? Уваги, розмов про все, щоб до нього поставилися серйозно? Деякі експерти вважають, що стягування військ до кордонів України - це вже звична гра. Чергова ескалація, щоб випробувати Захід, натиснути і нагадати про себе. А заодно не завадило б і створити кілька фактів на місцях.
Чи цього разу йдеться справді про початок більшої війни? Вважається, що президент Росії на неї здатен. І в цьому проблема, - пише Die Zeit. Тож тепер президент США Джо Байден пропонує Путіну зустрітися в нейтральній країні. Кремль ще не відповів, чи прийме він це запрошення. Ситуація схожа на Холодну війну. І насправді відносини між Росією і США не найкращі. Попередній американський лідер Дональд Трамп доклав до цього багато зусиль, можливо навіть більше, ніж росіянам хотілося б. Але ті дні вже в минулому. І в Москві про це теж знають.
Читайте такожWP: Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не будеВ Білому домі, повідомляючи про телефонну розмову з Путіним і запрошення його на зустріч, наголосили: Байден підкреслив "непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України". І додали: Америка буде рішуче захищати свої національні інтереси від російських дій, таких як кібератаки і спроби втручання у вибори. Але все ж Байден переслідує мету збудувати "стабільні й передбачувані відносини" з Росією, що відповідає американським інтересам. Трамп, швидше за все, не зміг би цього зробити, якби навіть захотів.
Бездушний вбивця
Не так давно Байден зізнався, що вважає Путіна "вбивцею", у якого "немає душі". А ще він сказав, що російський президент "заплатить" за спроби зірвати його передвиборчу кампанію. І ось тепер Байден хоче зіштовхнутися лобами з такою людиною?
У Байдена немає ілюзій, але це не особливо допомагає. Деякі конфлікти важко обговорювати на відстані. Крім того, ефект дуже різний, коли Байден по телефону дає російському президенту зрозуміти, з якими США він тепер має справу, і коли це відбувається віч-на-віч. Коли вони представляють свої позиції перед камерами.
Також важливо, чи проведення такого саміту спирається на надії чи на великий страх. Всі пам'ятають сумнівну зустріч з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року, коли ще до початку було зрозуміло, що Путін переможе. Тоді Трамп вирішив грати наївного шоу-мена замість того6 щоб вказати на агресію Путіна в зовнішній політиці.
"У всякому разі Байден не буде чекати зустрічі з російським президентом так спокійно, як його попередник. І він навряд чи буде терпіти, якщо Путін вирішить вдати невинуватого", - пише видання.
Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомСолова Байдена про "вбивцю" були трохи різкуваті, але вони послали чіткий сигнал: "Я знаю, хто ти і що ти робиш". Водночас, вони прозвучали на тлі прямої пропозиції Кремлю відновити співпрацю в сферах спільних інтересів, наприклад, у сфері контролю ядерної зброї. У Білому домі зауважили, що потенційна зустріч буде стосуватися всього спектру проблем, перед якими постали США і Росія. Це означає, що розмова буде як про наболіле, так і про те, що може створити зв'язок.
"Ми розуміємо один одного"
Якщо Путін прийме запрошення, тоді зустріч буде відрізнятися від попередніх розмов з Трампом ще в дечому. Трамп, зрештою, завжди говорив лише за себе, тому що знав, що у нього немає союзників. Байден розуміє важливість єдності західних демократій для протистояння Москві, а тим більше Пекіну. Він шукає рішення для всіх проблем: від "Північного потоку-2" до китайських інвестицій в Європі.
Не випадково, що пропозиція для Путіна прозвучала в момент, коли Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін якраз прямували в Європу, а також підтримували контакт з Україною. Це означає одне: коли президент США буде говорити з Путіним, він не хоче говорити від імені лише своєї країни, а від імені ширшої спільноти, яку він намагається відродити.
Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеЩодо нагального питання стягування військ до кордону України, поки ж не зрозуміло, хто кого тут поставить на місце. Дехто вважає, що запрошення Путіна на зустріч - це винагорода за ескалацію. Хоча, на відміну від часів Трампа, це не можна вважати здобутком Кремля.
З іншого боку, запрошення Байдена - це, цілком можливо, своєчасний крок, щоб сповільнити ескалацію на якийсь час. Загалом, розуміння президента США, що він має справу з бездушним правителем Москви, заспокоює. Багато років тому він сказав про це Путіну в очі й почув у відповідь: "Ми розуміємо один одного". І це найкраща передумова для дуже "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, який Байден хоче добитися.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ