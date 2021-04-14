Якщо російський президент погодиться на зустріч, вона буде повною протилежністю тій, яку Трамп влаштував у Гельсінкі.

Це правда те, чого Володимир Путін добивався останнім часом? Уваги, розмов про все, щоб до нього поставилися серйозно? Деякі експерти вважають, що стягування військ до кордонів України - це вже звична гра. Чергова ескалація, щоб випробувати Захід, натиснути і нагадати про себе. А заодно не завадило б і створити кілька фактів на місцях.

Чи цього разу йдеться справді про початок більшої війни? Вважається, що президент Росії на неї здатен. І в цьому проблема, - пише Die Zeit. Тож тепер президент США Джо Байден пропонує Путіну зустрітися в нейтральній країні. Кремль ще не відповів, чи прийме він це запрошення. Ситуація схожа на Холодну війну. І насправді відносини між Росією і США не найкращі. Попередній американський лідер Дональд Трамп доклав до цього багато зусиль, можливо навіть більше, ніж росіянам хотілося б. Але ті дні вже в минулому. І в Москві про це теж знають.

Читайте такожWP: Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не будеВ Білому домі, повідомляючи про телефонну розмову з Путіним і запрошення його на зустріч, наголосили: Байден підкреслив "непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України". І додали: Америка буде рішуче захищати свої національні інтереси від російських дій, таких як кібератаки і спроби втручання у вибори. Але все ж Байден переслідує мету збудувати "стабільні й передбачувані відносини" з Росією, що відповідає американським інтересам. Трамп, швидше за все, не зміг би цього зробити, якби навіть захотів.

Бездушний вбивця

Не так давно Байден зізнався, що вважає Путіна "вбивцею", у якого "немає душі". А ще він сказав, що російський президент "заплатить" за спроби зірвати його передвиборчу кампанію. І ось тепер Байден хоче зіштовхнутися лобами з такою людиною?

У Байдена немає ілюзій, але це не особливо допомагає. Деякі конфлікти важко обговорювати на відстані. Крім того, ефект дуже різний, коли Байден по телефону дає російському президенту зрозуміти, з якими США він тепер має справу, і коли це відбувається віч-на-віч. Коли вони представляють свої позиції перед камерами.

Також важливо, чи проведення такого саміту спирається на надії чи на великий страх. Всі пам'ятають сумнівну зустріч з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року, коли ще до початку було зрозуміло, що Путін переможе. Тоді Трамп вирішив грати наївного шоу-мена замість того6 щоб вказати на агресію Путіна в зовнішній політиці.

"У всякому разі Байден не буде чекати зустрічі з російським президентом так спокійно, як його попередник. І він навряд чи буде терпіти, якщо Путін вирішить вдати невинуватого", - пише видання.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомСолова Байдена про "вбивцю" були трохи різкуваті, але вони послали чіткий сигнал: "Я знаю, хто ти і що ти робиш". Водночас, вони прозвучали на тлі прямої пропозиції Кремлю відновити співпрацю в сферах спільних інтересів, наприклад, у сфері контролю ядерної зброї. У Білому домі зауважили, що потенційна зустріч буде стосуватися всього спектру проблем, перед якими постали США і Росія. Це означає, що розмова буде як про наболіле, так і про те, що може створити зв'язок.

"Ми розуміємо один одного"

Якщо Путін прийме запрошення, тоді зустріч буде відрізнятися від попередніх розмов з Трампом ще в дечому. Трамп, зрештою, завжди говорив лише за себе, тому що знав, що у нього немає союзників. Байден розуміє важливість єдності західних демократій для протистояння Москві, а тим більше Пекіну. Він шукає рішення для всіх проблем: від "Північного потоку-2" до китайських інвестицій в Європі.

Не випадково, що пропозиція для Путіна прозвучала в момент, коли Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін якраз прямували в Європу, а також підтримували контакт з Україною. Це означає одне: коли президент США буде говорити з Путіним, він не хоче говорити від імені лише своєї країни, а від імені ширшої спільноти, яку він намагається відродити.

Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеЩодо нагального питання стягування військ до кордону України, поки ж не зрозуміло, хто кого тут поставить на місце. Дехто вважає, що запрошення Путіна на зустріч - це винагорода за ескалацію. Хоча, на відміну від часів Трампа, це не можна вважати здобутком Кремля.

З іншого боку, запрошення Байдена - це, цілком можливо, своєчасний крок, щоб сповільнити ескалацію на якийсь час. Загалом, розуміння президента США, що він має справу з бездушним правителем Москви, заспокоює. Багато років тому він сказав про це Путіну в очі й почув у відповідь: "Ми розуміємо один одного". І це найкраща передумова для дуже "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, який Байден хоче добитися.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань