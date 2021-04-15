Загострення російської агресії проти України - це не причина для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Як пише Die Welt, на його думку, "це не призведе до змін в російській поведінці".
"Я думаю, що станеться якраз протилежне", - сказав німецький дипломат.
Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомМіністр оборони Німеччини Аннгрет Крамп-Карренбауер раніше дала зрозуміти, що підтримує ідею накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2", який вже майже завершений. У всякому разі, будівельні роботи можна зупинити тимчасово. На думку міністра оборони, навіть якщо газопровід, який сполучає Росію з Німеччиною в обхід України, буде добудований, його робота повинна залежати від того, як Москва буде поводитися.
Die Welt нагадує, що "Північний потік-2" став однією з головних проблем у відносинах Німеччини зі США. І зміна влади у Вашингтоні ніяк не змінила цю ситуацію. США бояться, що Європа стане надто залежною від російського газу. Тому вони погрожують зупинити російський газопровід за допомогою жорстких санкцій. Апологети "Північного потоку-2" вважають, що американці лише хочуть покращити свої продажі зрідженого газу в Європі.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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