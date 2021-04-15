На думку німецького міністра закордонних справ, відмова від сумнівного газопроводу в обхід України лише "посилить" російську агресію.

Загострення російської агресії проти України - це не причина для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Як пише Die Welt, на його думку, "це не призведе до змін в російській поведінці".

"Я думаю, що станеться якраз протилежне", - сказав німецький дипломат.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомМіністр оборони Німеччини Аннгрет Крамп-Карренбауер раніше дала зрозуміти, що підтримує ідею накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2", який вже майже завершений. У всякому разі, будівельні роботи можна зупинити тимчасово. На думку міністра оборони, навіть якщо газопровід, який сполучає Росію з Німеччиною в обхід України, буде добудований, його робота повинна залежати від того, як Москва буде поводитися.

Die Welt нагадує, що "Північний потік-2" став однією з головних проблем у відносинах Німеччини зі США. І зміна влади у Вашингтоні ніяк не змінила цю ситуацію. США бояться, що Європа стане надто залежною від російського газу. Тому вони погрожують зупинити російський газопровід за допомогою жорстких санкцій. Апологети "Північного потоку-2" вважають, що американці лише хочуть покращити свої продажі зрідженого газу в Європі.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань