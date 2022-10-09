Білорусь наразі займається відволіканням сил ЗСУ від фронту.

Замість тактичної ядерної зброї Росія використовує білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Він констатував, що Білорусь продовжує тактику відволікання українських військ за наказом Кремля.

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"Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці проти неї нападу. Мета – відвести якомога більше сил України від фронту до кордону з Білоруссю", - написав він.

Цьому передувала заява МЗС України у зв'язку з викликом українського посла "на килим" в білоруське міністерство закордонних справ через нібито "підготовку удару ЗСУ по Білорусі".

"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України", - йшлося у відповіді МЗС України.

Напередодні стало відомо про доставку іранських дронів-камікадзе на територію Білорусі.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Сьогодні російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі з Ту-22 м3 стратегічної авіації.

В цілому, на думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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