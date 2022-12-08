Редакційна політика Time "не виходить за межі загальноєвропейського мейнстріму", поскаржився спікер президента Росії.

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував присудження очільнику України титулу "людина року" за версією британського журналу Time.

Спікер Путіна звинуватив західне видання в необ'єктивності і русофобії, йдеться на ТАСС.

За його словами, редакційна лінія видання "не виходить за межі загальноєвропейського мейнстріму, який має абсолютно зашорений, антиросійський і шалений русофобський характер".

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Досягнення Володимира Зеленського - що варто знати

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський і "дух України" стали "людиною року" за версією Time. У журналі звернули увагу на той факт, що президент України не покинув Київ у перші критичні тижні вторгнення РФ в нашу країну.

8 грудня видання Politico опублікувало рейтинг з 28 найвпливовіших людей в Європі, список очолив український лідер, а Путін отримав титул "невдаха року".

Довідка УНІАН. РФ заявила про проведення "спеціальної військової операції", а насправді рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Керівництво Росії стверджувало, що "спецоперація" триватиме дуже короткий проміжок часу.

Україна завдяки підтримці низку країн Заходу вистояла і змогла дати гідну відсіч противнику. Зокрема, США і країни Євросоюзу запровадили проти РФ нові санкції і надали Україні озброєння та боєприпаси.

Вже звільнено понад 50% захопленої окупантами землі, і знищено більш ніж 93 тис. окупантів.

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